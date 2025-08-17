"الخيرية الهاشمية" تستمر بإيصال المساعدات للأسر المتضررة في غزة

10:36 ص

الوكيل الإخباري- تستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تنفيذ مشروع الوجبات الغذائية في غزة بدعم من غرفة تجارة إربد ووقفية الخير.





وقالت الهيئة في منشور إنه " بدعم من غرفة تجارة إربد، تعمل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على تنفيذ مشروع الوجبات الغذائية، لتقديم وجبات ساخنة لأهلنا في غزة في مختلف مواقعهم".