الأحد 08-10-2023
الوكيل الاخباري

النقابات المهنية تقيم وقفة دعم لعملية طوفان الأقصى

"وصمة عار ".. هكذا تناولت وسائل إعلام إسرائيلية عملية طوفان الأقصى

تقرير أمريكي: إسرائيل طلبت من مصر التوسط لإطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة

إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم

بلاغ عسكري من القسام عن عملية جديدة على شواطئ عسقلان

الملك يشارك في تشييع جثمان البخيت - صور

15 قتيلا إسرائيليا على يد مقاومين توغلوا في منطقة مفكيم

القسام : تمكنا من تنفيذ عمليات تسلل جديدة

الامن العام يصدر بياناً حول حركة المسافرين على جسر الملك حسين

جيش الاحتلال: قواتنا قتلت إسرائيليا في عسقلان بسبب خطأ في تحديد هويته

الأحد، 08-10-2023 01:54 م

سامسونج تُطلق مبادرة الابتكار المفتوح بالتعاون مع الجامعات الرائدة والمستشفيات الأكاديمية لبناء منظومة صحيّة رقميّة

Samsung Announces Open Innovation Initiative With Leading Universities and Academic Hospitals to Build Digital Health Ecosystem


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن مبادرة جديدة للابتكار المفتوح في مؤتمر مطوري سامسونج 2023 في سان فرانسيسكو، وذلك بالتعاون مع مختبر الوسائط التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومستشفى بريغهام والنساء، ومدرسة الطب بجامعة تولين، ومركز سامسونج الطبي. وسينصب التركيز الأساسي لبرنامج البحث الجديد على دراسة واستكشاف التحسينات في منظومة الصحة الرقمية والأساليب المبتكرة لتعزيز العافية.

اضافة اعلان

ومن خلال هذا التعاون والجهود البحثيّة الحثيثة ستسعى سامسونج جاهدة لتطوير تقنياتها بشكل أكبر لدعم قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز فهم عقول وأجساد الأفراد وزيادة الإمكانات الصحية للأجهزة الشخصية.

قال هون باك، نائب الرئيس ورئيس فريق الصحة الرقمية، في قسم تجارب الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات: "تعمل المؤسسات العالميّة الرائدة على تعزيز الابتكار والأبحاث الصحية التحويلية في جميع أنحاء العالم بالتعاون مع سامسونج. وبالإضافة إلى استثماراتنا في البحوث الصحية فإننا نستقطب خبراء وقادة الصناعة ذوي المواهب الاستثنائية لترسيخ التعاون المشترك، ونتطلع بشغف للعمل مع هذه المؤسسات المرموقة لاستكشاف تقنيات صحية ورؤى جديدة حول العافية".

تعزيز جودة النوم مع مختبر الوسائط بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
تهدف سامسونج من خلال التعاون مع مختبر الوسائط بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى استكشاف ملفات تعريف رقمية جديدة لمراقبة النوم وتحسين جودته.

وقالت باتي مايس، أستاذة مختبر الوسائط بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وباحثة رئيسية في مجال التعاون: "نلمس فهماً متزايداً لكيفية تأثير قلة النوم سلبًا على الأفراد والمجتمع ككل، ومن شأن حلول تتبع ومراقبة النوم القابلة للارتداء توفير العديد من الفرص المحتملة لتحسين جودة نومنا في المستقبل. نسعى لتخطي القدرات الحالية لاستكشاف المزيد من أنماط وخصائص النوم الفريدة، وتخصيص حلول وتدخلات نوم أكثر فعالية للمستخدمين، واختبار نماذج أفضل لانتظام النوم والتوازن وإيقاع الساعة البيولوجية".

قياس المرونة والهشاشة مع مستشفى بريغهام والنساء
من خلال فحص البيانات البيومترية لساعةـGalaxy؛ ستعمل سامسونج بالتعاون مع مستشفى بريغهام والنساء لدراسة وبحث كيف يُسهم توضيح المفهومين التوأمين للمرونة والهشاشة في بناء تصورات أكثر فاعلية ومخصّصة لصحة الأفراد.

وقال الدكتور بروس ليفي، الرئيس المؤقت لقسم الطب، ورئيس قسم طب الرئة والعناية الحرجة في مستشفى بريغهام والنساء: "من خلال عملنا مع سامسونج، نستكشف كيفية وضع مفاهيم مثل المرونة والهشاشة في مصطلحات قابلة للقياس الكمي ودراسة كيفية تأثير الأنظمة الفسيولوجية التي تبدو متباينة على بعضها البعض. نهدف إلى منح الأشخاص رؤى قابلة للتنفيذ لتحقيق أقصى قدر من المرونة في مواجهة الضغوطات، والاستفادة من تكنولوجيا أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء، والتي توفر فرصة فريدة لرسم مسارات فردية للتعافي أو الانتكاس".

التصدّي لأمراض القلب والأوعية الدموية مع مدرسة الطب بجامعة تولين
تعتزم سامسونج استخدام جهاز الاستشعار BioActive sensor الخاص بساعة Galaxy، بالتعاون مع مدرسة الطب بجامعة تولين بهدف مراقبة مجموعة من مؤشرات أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور ناصر مروش، الباحث الرئيسي في الدراسة ومدير الابتكار لأبحاث تولين لاكتشاف عدم انتظام ضربات القلب في مدرسة الطب بجامعة تولين: "إن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال المزج بين خبرتنا الواسعة في هذا المجال وتقنية الاستشعار BioActive sensor من سامسونج وأساليب التعلم الآلي المستندة إلى البيانات؛ فإننا نهدف إلى الوصول إلى مجموعة كبيرة وكامنة من البيانات لتعزيز القدرة على التنبؤ بالأشخاص المعرضين لخطر دخول المستشفى، وتسريع حصولهم على العلاج وبالتالي تحقيق نتائج صحيّة أفضل".

أساليب جديدة متعددة المجالات مع مركز سامسونج الطبي
من خلال تعاونها الراسخ مع مركز سامسونج الطبي، تُجري سامسونج أبحاثاً حول الرعاية الصحية متعددة المجالات بهدف تطوير منصة متكاملة لبيانات التحليل والخوارزميات المتقدمة للإشعار بالأعراض غير الطبيعية.

وقال سيونغ ووبارك، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز سامسونج الطبي: "يُعنى هذا التعاون الجديد بدراسة أساليب وأنظمة جديدة تشمل صحة القلب والنوم واليقظة باستخدام لوحات المعلومات المخصصة والمنصات الديناميكية متعددة المجالات. ومن خلال الاستفادة من خدمات سامسونج ومواردها الشاملة وقدراتها التشغيلية الواسعة إلى جانب خبرة مركز سامسونج الطبي ومرافقه الخاصة بالأبحاث السريرية؛ فإنّ هذه الشراكة تهدف إلى تطوير خوارزمية متخصّصة وإنشاء منصة تقنية لتوفير مراقبة محسّنة وتقديم رؤى جديدة حول صحة القلب والنوم والصحة العقلية وغيرها للمستخدمين".

وتأمل سامسونج من خلال هذه الجهود في اكتشاف إمكانيات وقدرات جديدة للأجهزة القابلة للارتداء في مجال الصحة الرقمية وتوفير خدمات صحية متنوعة ومحسنة للمستخدمين وغيرهم. وستكشف سامسونج عن المزيد من التفاصيل حول مبادرة الابتكار المفتوح ومنظومتها الأوسع للصحة والرفاهية وغيرها خلال فعاليات مؤتمر مطوري سامسونج SDC23.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_7055

فندق الريتز – كارلتون عمّان يعين أندريا كونتي مديراً للطعام والشراب

WhatsApp Image 2023-10-08 at 9.50.32 AM

بنك الإسكان يطلق خدمة "تأمين السفر" لعملائه على تطبيق إسكان موبايل

WhatsApp Image 2023-10-07 at 2.13.30 PM

عروض حصرية من الأردنية للطيران من الشارقة إلى عمان

Arab-bank-logo

البنك العربي "أفضل بنك للشركات المتوسطة والصغيرة في الأردن" للعام 2023

WhatsApp Image 2023-10-07 at 11.46.54 AM

إطلاق الحملة الإعلامية " شغلَـِك بنفس المكان"

Feast of seven post PRL - image

مجموعة فنادق ماريوت الدولية في الأردن تختتم حدث “Feast of Seven” بنجاح

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-10-03 at 1.42.00 PM

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن الأداء القوي من ساعتها الذكية Galaxy Watch6 Classic Astro Edition مع نفاد الكمية الأولية منها في السوق

WhatsApp Image 2023-10-01 at 11.18.43 AM

تعريف مبتكر للشاشة المحمولة: تطوير الجيل الثاني من جهاز The Freestyleمن سامسونج

WhatsApp Image 2023-09-26 at 4.42.23 PM

سامسونج تعقد جلسات استشارية على هامش مؤتمر IFA Berlin 2023

WhatsApp Image 2023-09-26 at 4.40.51 PM

سامسونج تعلن عن شراكتها مع منصة TOD ومنصة OSN

Samsung's The Wall

سامسونج تطلق "جدار الإنتاج الافتراضي" في أوروبا خلال مشاركتها بمعرض IBC 2023

WhatsApp Image 2023-09-25 at 9.22.38 AM

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق أكبر عرض على أكبر تلفاز مع حملة الطلب المسبق بسعر مميز وهدية قيمة على تلفازQLED 4Kقياس98