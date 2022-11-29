سامسونج تطلق Space Cup أول بطولة افتراضية لكرة القدم على منصة الألعاب Roblox في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الوكيل الإخباري - احتفالاً بموسم كرة القدم، أطلقت سامسونج النسخة الأولى من بطولة Space Cup على منصة Roblox لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كانون الأول.

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وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت سامسونج عن Space Tycoon، الملعب الافتراضي الذي تم بناؤه داخل منصة Roblox في عالم الميتافيرس، الذي صمم بشكل أساسي ليناسب العملاء الذين ينتمون إلى الجيل زدلإنشاء الألعاب وتشغيلها ومشاركة التجارب باستخدام أجهزة سامسونج للإلكتروني تمثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وسيشارك في هذه البطولة الحصرية ثمانية من أفضل اللاعبين المؤثرين من دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بصفتهم قادة الفرق، سيشكل كل منهم فريقًا من ثلاثة لاعبين ممن سجلوا للمشاركة في البطولة، وبعد ذلك ستتنافس الفرق الثمانية على بطولة Space Cup التي تستمر يومين.

وقال محمد العزاوي، رئيس التسويق الرقمي والعلامة التجارية في المقر الإقليمي لشركة سامسونج للإلكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تشهد رياضة كرة القدم إقبالاً هائلاً وعلى نحو متزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبما أن سامسونج تسعى باستمرار لدمج الابتكار مع التجارب المرحة، فإن بطولة Space Cup التي تم إطلاقها حديثاً في عالم الميتافيرس ستمكن اللاعبين الذين ينتمون إلى الجيل زد من تجربة أجهزة سامسونج، والاستمتاع برياضة كرة القدم التي يفضلونها، إضافة إلى التفاعل مع لاعبين آخرين في أحداث ممتعة وتنافسية.

وستخلق هذه البطولة تجارب هادفة ومسلية لإتاحة الفرصة أمام جمهورنا من هذا الجيل للتنافس والتفاعل ضمن مجتمع الألعاب في المنطقة.

إننا نشعر بحماسة فائقة لتقديم تجارب فريدة وشخصية تتوافق مع اهتمامات وهوايات واتجاهات هذه الفئة الجماهيرية".



وللمشاركة في هذه البطولة، يتعين على اللاعب تنزيل تطبيق Roblox والبحث عن لعبة "Samsung Space Tycoon"، والوصول إلى Space Cup في القاعة الرئيسية، ومن ثم التقاط صورة شخصية "سيلفي" لمشاركتها مع كابتن فريق البلد الذي ينتمي إليه.

ويمكن لأي شخص التسجيل في البطولة عبر رابط منصة الرسائل الاجتماعية Discord - https://discord.com/invite/EfCD4eE44y.



وإضافة إلى البطولة الرئيسية، ستبدأ سامسونج بإطلاق أربع ألعاب منفصلة جديدة لعشاق كرة القدم وRoblox للمشاركة بها خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 16 كانون الأول2022 .

للمزيد من المعلومات حول الانضمام للبطولة، يرجى زيارة الرابط - https://www.samsung.com/ae/spacecup، ومتابعة قنوات سامسونج على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على التحديثات اليومية.