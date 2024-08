سامسونج للإلكترونيات تكشف النقاب عن شاشة الألعاب الرائدة "Odyssey 3D" ثلاثية الأبعاد خلال معرض Gamescom 2024

08:27 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/700443 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم خلال معرض "Gamescom 2024" في كولونيا عن أحدث شاشات الألعاب التي تقدمها، مع التركيز بشكل خاص على طراز Odyssey 3D الرائد. وتقدم هذه الشاشة تجربة ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى نظارات، ما يفتح آفاقاً جديدة لعشاق الألعاب. اضافة اعلان





ويُعد معرض Gamescom 2024، الذي يُعقد في الفترة ما بين 21 إلى 25 تموز، أكبر معرض للألعاب في العالم، حيث يجمع أكثر من 1400 عارض من أهم الشركات في صناعة الأجهزة والبرامج ومحتوى الألعاب. وستعرض سامسونج شاشاتها المتطورة، بما في ذلك الطراز الجديد Odyssey 3D، بالإضافة إلى النماذج G6 وG8 وG9 في جناحها الذي يمتد على مساحة 800 متر مربع، وهو أكبر وأبرز جناح للشركة حتى الآن.



وقال هون تشونغ، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال العرض المرئي في شركة سامسونج للإلكترونيات: "نحن متحمسون لتقديم شاشة الألعاب ثلاثية الأبعاد بدون نظارات في Gamescom، أكبر معرض للألعاب في العالم. وتلتزم سامسونج بدورها الرائد في سوق شاشات الألعاب المتميزة من خلال الابتكار المستمر وتطوير تقنيات متطورة تهدف إلى رفع تجربة اللاعبين إلى مستويات جديدة من الإثارة والإبداع."



تجربة ألعاب ثلاثية الأبعاد دون الحاجة للنظارات مع شاشة Odyssey 3D

وتعمل تقنية "عرض المجال الضوئي" أو "LFD" المبتكرة في شاشة Odyssey 3D على إنشاء صور ثلاثية الأبعاد مذهلة من محتوى ثنائي الأبعاد، باستخدام عدسة عدسية متطورة في اللوحة الأمامية. وبفضل تقنية تتبع العين وخاصية "View Mapping"، توفر Odyssey 3D تجربة ثلاثية الأبعاد محسنة دون الحاجة إلى نظارات خاصة. ويقوم نظام تتبع العين برصد حركة كلتا العينين باستخدام كاميرا استريو مدمجة، بينما تعمل خاصية "View Mapping" على ضبط الصورة بشكل ديناميكي لتحسين إدراك العمق ومنح المستخدم تجربة بصرية غامرة.



كما يمكن لشاشة Odyssey 3D التبديل بسلاسة بين وضعي العرض ثنائي وثلاثي الأبعاد وفقًا لتفضيلات المستخدم. وتتوفر الشاشة بحجمي 27 و37 بوصة، وتتميز بدقة 4K، ووقت استجابة سريع يبلغ 1 مللي ثانية "gray-to-gray"، ومعدل تحديث مرتفع يصل إلى 165 هرتز. وتوفر هذه المواصفات تجربة لعب سلسة وخالية من أي تأخير أو انقطاع في البث أو تشويش في الصور، ما يجعلها الخيار المثالي لعشاق الألعاب.



بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شاشة Odyssey 3D بتصميم مريح يشمل حاملاً قابل للتعديل في الارتفاع والإمالة، ما يسهل تخصيص وضع المشاهدة. وتدعم الشاشة أيضاً تقنية "FreeSync Premium"، وتأتي مزودة بمنفذ DisplayPort 1.4 ومنفذي HDMI 2.1. وقد تم منح هذه الشاشة الفريدة جائزة "أفضل ابتكار" في فئة الألعاب والرياضات الإلكترونية خلال معرض "CES 2024"، ما يعكس تميزها وريادتها.



تجارب الألعاب المتوفرة في Gamescom 2024

وتقدم سامسونج خلال معرض Gamescom 2024 تجربة استثنائية للحضور من خلال شراكات قامت بتطويرها مع أبرز مطوري الألعاب، حيث سيتمكن زوار منطقة تجربة Odyssey الغامرة من استكشاف أحدث تشكيلة من شاشات الألعاب، بما في ذلك Odyssey OLED G8 بدقة UHD ومعدل تحديث 240 هرتز، وOdyssey OLED G6 بدقة QHD ومعدل تحديث 360 هرتز، وشاشة Odyssey Neo G9 المزدوجة فائقة الدقة مقاس 57 بوصة.



كما يمكن لزوار جناح سامسونج تجربة الشاشات التالية والاستمتاع بأبرز الألعاب المرتقبة، ما يضمن لهم تجربة لا تُنسى:



•Odyssey 3D: ستقدم Odyssey 3D بيئة ثلاثية الأبعاد فريدة من نوعها للزوار، حيث يمكنهم استكشاف لعبة "inZOI" من "KRAFTON"، وهي لعبة محاكاة للحياة تتميز برسوماتها الواقعية. وتوفر هذه التجربة الحصرية للاعبين لمحة مباشرة عن الجيل القادم من تكنولوجيا الألعاب والابتكار. وتضمن أوقات الاستجابة السريعة ومعدلات التحديث العالية في Odyssey 3D تجربة سلسة للغاية، ما يوفر للزوار تجربة غامرة.

•Odyssey OLED G8: تبرز الألوان الغنية والشاشة الكبيرة في Odyssey OLED G8 مستوى جديداً من المتعة للاعبين الذين يرغبون في تجربة لعبة "Genshin Impact" من "HoYoverse". وتعزز هذه الشاشة من تجربة الألعاب سريعة الإيقاع وتجعل من أسلوب اللعبة المميز أكثر إثارة وتشويق.

•Odyssey Neo G9 وOLED G9: بفضل شاشتيهما الضخمتين ودقتهما العالية، تقدم كل من Odyssey Neo G9 وOLED G9 تجربة ملحمية في لعبة "World of Warcraft: The War Inside" من "Blizzard Entertainment". وتوفر الشاشتين للاعبين مجال رؤية موسع وتفاصيل شديدة الوضوح، ما يمنح اللاعبين تجربة غامرة. وسيلعب لعبة "World of Warcraft" بعضٌ من أبرز صانعي المحتوى في أوروبا، كما سيتمكن المعجبون من تجربة ألعاب "Blizzard" الأخرى مثل "Overwatch 2" و"Hearthstone".



وستُتاح للحاضرين فرصة حصرية للاستمتاع بشاشات الألعاب المتطورة هذه من تجربة الألعاب المرتقبة التي ذكرناها، والتي سيكون بعضها متاحاً للعب حتى قبل إصدارها الرسمي.



توسيع تشكيلة Odyssey OLED لعام 2024

أعلنت سامسونج عن توسيع تشكيلة Odyssey OLED التي لقيت رواجاً كبيراً، وستقوم بتقديم ثلاثة نماذج جديدة، وهي: Odyssey OLED G95SD، وG93SD، وG85SD.



•توفر سلسلة Odyssey OLED G9، بما في ذلك طرازي G95SD وG93SD، تجربة غامرة للغاية مع دقة QHD مزدوجة (5,120 × 1,440) ونسبة شاشة فائقة الاتساع 32:9. ويأتي التصميم المنحني بزاوية 1,800R ليعزز تجربة المشاهدة، وتتميز السلسلة بخصائص عديدة مثل "Smart Hub" و"Gaming Hub"، ومعدل تحديث يبلغ 240 هرتز ووقت استجابة قدره 0.03 مللي ثانية "gray-to-gray".

•توفر شاشة Odyssey OLED G8 مقاس 34 بوصة (طراز G85SD) دقة QHD فائقة الاتساع (3440 × 1440) ونسبة شاشة 21:9 وتصميم منحني 1800R وSmart Hub وGaming Hub ومعدل تحديث 175 هرتز ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية "gray-to-gray"..



وبناءً على النجاح الكبير الذي حققته شاشتي Odyssey OLED G6 وG8 التي تم تقديمهما في يونيو، تقدم سامسونج الآن شاشات OLED تتراوح من 27 بوصة إلى 49 بوصة، بما في ذلك النماذج العريضة الجديدة، ما يعزز تنوّع مجموعة OLED الشاملة ويوفر مجموعة واسعة من الخيارات للاعبين.

وتتميز نماذج Odyssey OLED الجديدة بتقنية "OLED Safeguard" الخاصة بشركة سامسونج لمنع تشوه الصورة وتقنية "OLED Glare Free" لتقليل انعكاس الضوء، ما يضمن تجربة مشاهدة استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، حصل جهاز Odyssey OLED G9 (طراز G95D) على جائزة "CES" للابتكار في فئة طرفيات وملحقات الكمبيوتر في معرض "CES 2024".

وتواصل شركة سامسونج للإلكترونيات ريادتها في سوق شاشات الألعاب العالمية، حيث تحتل المركز الأول كعلامة تجارية لمدة خمس سنوات متتالية. ووفقاً لآخر بيانات صدرت من "IDC"، تصدرت الشركة أيضاً قائمة المبيعات في الربع الأول من عام 2024، محققة حصة سوقية عالمية بلغت 20.6% في هذه الفئة، وقادت سوق شاشات الألعاب الأوروبية، بحصة إيرادات قدرها 24.2%، ما يعكس تفوقها المستمر في تقديم تجارب استثنائية.