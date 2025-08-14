انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، في التسعيرة الثانية، اليوم الخميس، 60 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 67.6 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان