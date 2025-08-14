الخميس 2025-08-14 07:34 م
 

انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الخميس، 14-08-2025 06:21 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، في التسعيرة الثانية، اليوم الخميس، 60 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 67.6 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

Image1_8202514182111358759157.jpg

 
 
لا

ا

