تواصل فعاليات صيف الأردن 2025

الوكيل الإخباري- تواصلت اليوم الجمعة، على ملعب المجمع الرياضي في منطقة صويميع بالطفيلة، فعاليات مهرجان صيف الأردن 2025 ، بحضور فعاليات مجتمعية وشبابية ونسائية. اضافة اعلان





واشتملت فعاليات اليوم من مهرجان صيف الأردن على عرض فلكلوري قدمته فرقة العقبة للفنون الشعبية.



كما تم تقديم عروض غنائية للفنانين سامر انور، وصالح الكراسنة، تضمن أغان وطنية وتراثية متنوعة، إلى جانب عروض مسرحية للأطفال ورسم على الوجوه وتشكيل البالونات، مثلما جرى إقامة معرض للمنتجات المحلية في موقع الاحتفال.



وقال مدير موقع الاحتفال الدكتور أسامة الداودية، إن هذه الأمسيات والفعاليات التي تستمر على مدار الأسابيع المقبلة، تتضمن أنشطة موجهة للأفراد والأسرة، ضمن برنامج فقرات ثقافية وترفيهية وفنية متنوعة، مشيرًا إلى أن برنامج صيف الأردن يتضمن عروضًا فلكلورية، وحفلات تقدمها فرق وطنية، وبرامج ترفيهية مخصصة للأطفال كالرسم على الوجوه والألعاب، وبازار للحرف اليدوية والمنتجات التراثية التي تدعم الأسر المنتجة.



كما تواصلت، اليوم فعاليات مهرجان صيف الأردن في مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بمادبا بفعاليات متنوعة ووسط حضور جماهيري لافت.



وشهدت الفعاليات حضورًا مميزًا للعائلات من مختلف مناطق المحافظة، خاصة بعد انحسار موجة الحر الشديدة، ما شكل فرصة للعائلات، خاصة الأطفال على قضاء أجواء ترفيهية وممارسة النشاطات التي تتلاءم مع جميع الأعمار، لافتًا أن هذه الفعاليات تعد فرصة ثمينة للتعرف على مرافق المدينة المختلفة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها سواء المجانية أو بتذاكر رمزية



كما تواصلت مساء اليوم، فعاليات مهرجان "صيف الأردن 2025" في دورته الخامسة، بمجمع الأميرة هيا بنت الحسين في محافظة معان، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء مفعمة بالسعادة والسرور.

وتضمنت الفعاليات التي شارك فيها العديد من الأطفال وعائلاتهم، على فقرات فنية وتراثية وترفيهية متنوعة، شملت الرسم على الوجوه، والبازارات التراثية، وفقرات ترفيهية للأطفال.



وأحيا الفنان محمد المرايات حفلا غنائيًا قدم خلاله باقة من الأغاني، تلاه عرض فلكلوري لفرقة الراجف لإحياء التراث الأردني الأصيل، فيما اختتم الفنان ماجد زريقات الأمسية بأغاني وطنية وتراثية.



وعبّر الحضور عن فرحتهم بهذه الفعاليات الثقافية والفنية، التي أضفت أجواء مميزة لهم ولأطفالهم، مؤكدين أهميتها في تنشيط الحركة السياحية في المحافظة.

