الأرصاد تكشف حقيقة وجود موجة حارّة جديدة الأسبوع المقبل

12:42 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742356 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- صرح مدير الأرصاد الجوية، رائد رافد ال خطاب بان الموجة الحارة المؤثرة على المملكة تتراجع بدءا من يوم الجمعة، مع انخفاض درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها العامة بقليل، لتسود أجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





واعتبارًا من السبت، تنحسر الموجة الحارة بشكل كامل، وتعود الأجواء الصيفية الاعتيادية في أغلب مناطق المملكة، بينما تبقى حارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة.



ويتوقع أن يستمر الطقس الصيفي الاعتيادي وحار نسبيًا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة خلال يومي الأحد والاثنين، مع بعض الغيوم المنخفضة ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، خاصة في مناطق البادية.



الليالي خلال هذه الفترة ستكون لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وبالنسبة للأسبوع الثالث من الشهر، لا توجد أي مؤشرات لموجات حارة، إذ من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، بفضل الله تعالى.



التحذيرات للمواطنين:



يوم الجمعة: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة، والانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



يوم السبت: احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.