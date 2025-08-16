الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

بدوره، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الجيش الإسرائيلي إلى وقف هجماته فورا على الفلسطينيين الذين يحاولون تأمين قوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات في ظل حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على قطاع غزة.
أخبار متعلقة
6 شهداء من عائلة واحدة بقصف على مخيم البريج
1760 شخصا استشهدوا أثناء انتظار المساعدات في غزة منذ أواخر أيار
51 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
إصابة 5 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين في رام الله والخليل
غارات عنيفة على مدينة غزة والاحتلال ينسف منازل بخان يونس
بن غفير يهدد البرغوثي في زنزانته وعائلته مصدومة من تغير ملاحه
القسام تنفذ كمين مركب وتوقع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال