الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

08:53 ص

الوكيل الإخباري- حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ما لم تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الأساسية بسرعة وأمان ودون قيود.





بدوره، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الجيش الإسرائيلي إلى وقف هجماته فورا على الفلسطينيين الذين يحاولون تأمين قوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات في ظل حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على قطاع غزة.