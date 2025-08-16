تحويلات مرورية مؤقتة في عمان - تفاصيل

الوكيل الإخباري- تُعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن انطلاق مشروع صيانة 6 طرق رئيسية في إقليم الوسط بتكلفة ٢٫٧٧ مليون دينار، وبمدة تنفيذ متوقعة تبلغ ١٢٠ يوماً.

اضافة اعلان



ويستهدف المشروع طريق أم البساتين–ناعور الذي سينطلق العمل به أولاً، إضافة إلى طريق عمّان–السلط–السرو، وطريق السلط الدائري في مرحلته الأولى، وطريق ذيبان الملوكي، وطريق وادي شعيب–جسر الملك حسين، وأخيراً طريق ماحص–دوار بدر.



تتضمن الأعمال إزالة الخلطات الإسفلتية المتضررة واستبدالها بطبقات جديدة وفق المعايير العالمية، ومعالجة الهبوطات الخطرة، وتجديد الدهانات الأرضية وعلامات السلامة المرورية على امتداد هذه الطرق، مع تنفيذ أعمال داعمة لضمان متانة الرصف.



وجاءت هذه المشاريع استمراراً لاستراتيجية الوزارة في الحفاظ على البنية التحتية للطرق التي تمثل شرياناً حيوياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تُسهم الطرق السليمة في تعزيز حركة التجارة والتنقل الآمن، ودعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والسياحة في مناطق ناعور والسلط وذيبان، كما تُخفض كلفة الصيانة المستقبلية وتحد من الحوادث المرورية.



وحرصاً على انسيابية الحركة، ستُطبق الوزارة آلية التحويلات الجزئية بعزل مسرب واحد في كل طريق باستخدام حواجز بلاستيكية، مع الحفاظ على المسرب الآخر مفتوحاً للمرور، على أن يتم الانتقال للعمل في المسرب الثاني فور انتهاء أعمال الصيانة في الأول.



حيث تقوم الوزارة بتجهيز مواقع العمل بكافة وسائل السلامة المرورية من تحويلات مؤقتة ولوحات إرشادية تحذيرية، مع التوجيه بالالتزام بتعليمات كوادر المشروع وفرق الأمن العام.