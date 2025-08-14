توجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدّمه مدير عام الخدمات الطبية الملكية حول المهام والواجبات الموكلة لها، وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات والمراكز العسكرية للمنتفعين في مختلف محافظات المملكة.
وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الخدمات الطبية الملكية هي ركيزة أساسية في منظومة القطاع الصحي في الأردن، مؤكداً استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بدعم ومساندة جهود الخدمات الطبية الملكية لأداء مهامها على أكمل وجه.
ووجه اللواء الركن الحنيطي بضرورة تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمراجعين، بما ينسجم مع ما تمتلكه من خبرات وكفاءات طبية وتمريضية على المستويين المحلي والإقليمي، والتي تعد صرحاً طبياً متطوراً في المنطقة بفضل الخبرات التي اكتسبتها والكفاءات التي تمتلكها.
كما أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات الخدمات الطبية الملكية، ودورها الإنساني النبيل الذي تقوم به من خلال المستشفيات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
