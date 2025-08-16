تواصل فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء

السبت 2025-08-16 02:53 ص
 

السبت، 16-08-2025 12:50 ص
الوكيل الإخباري-  اختتمت في مركز شباب مادبا النموذجي معسكر التجارة الإلكترونية، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، التي تقام تحت شعار "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" بمشاركة 15 شابًا وشابة من الفئة العمرية 18-24 عامًا.اضافة اعلان


ويهدف المعسكر إلى تعريف الشباب بأساسيات التجارة الإلكترونية، وتنمية مهاراتهم التقنية والابتكارية للتعامل مع منصات التسويق الرقمي، وإنشاء المتاجر الإلكترونية، وإدارة الحملات الإعلانية، والتعرف على استراتيجيات التسويق الرقمي الحديثة.

وقال مدير شباب مادبا نمر الغنانيم، إن المعسكر يأتي ضمن خطة وزارة الشباب لتمكين الشباب الأردني من مواكبة التطورات الرقمية العالمية، وتزويد المشاركين بالمهارات والمعارف الأساسية لبدء وإدارة مشاريعهم في مجال التجارة الإلكترونية.

وبين المدرب حسام ابو شيخة، أن فعاليات المعسكر تضمنت تدريبات متخصصة في المفاهيم الأساسية للتجارة الإلكترونية، والتعريف بالمنصات المتاحة وأقسامها وآلية العمل عليها، إضافة إلى تدريبات عملية تشمل عرض المنتجات وتسويقها، وآليات الشحن عبر البريد الأردني، وتنظيم القرار الضريبي، وإدارة الحملات الإعلانية.

وانطلقت في مديرية شباب محافظة المفرق، فعاليات معسكر "المشاركة السياسية والحزبية" للشباب بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025 التي تنظمها وزارة الشباب تحت شعار "عمان عاصمة الشباب العربي 2025".

وقالت المديرية، إن المعسكر يهدف إلى بناء قدرات الشباب والشابات في الحياة السياسية والحزبية وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحراك المجتمعي والمساهمة في صنع القرارات، وتعزيز الشخصية الوطنية المتوازنة للشباب، حيث تضمن المعسكر جلسة حوارية حول آليات تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية وانخراطهم في الأحزاب.

وأكد المدرب محمد أبو جاموس من الهيئة المستقلة للانتخاب ضرورة تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية تنفيذاً للرؤى الملكية المتعلقة بالشباب والمواطنة والقيادة الفاعلة، موضحاً أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة تسعى لتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وعرض أبو جاموس، قوانين الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المتعلقة بها لتعزيز فرص مشاركة الشباب، موضحًا شروط تأسيس الأحزاب والانضمام إليها وشروط الترشح للانتخابات، إضافة إلى تشكيل القوائم المحلية والعامة وضمانات النزاهة التي تطبقها الهيئة المستقلة.

وبحث وفد من مديرية أوقاف لواء الكورة مع رؤساء الأقسام في مديرية شباب محافظة إربد، سبل تعزيز التشاركية، لغايات تبادل المعرفة من خلال المشاركة في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وتقديم شرح مفصل لبنود وشروط الاشتراك في فئات ومراحل الجائزة.

وتم الاتفاق على عقد ورشات عمل تعزز ثقافة العمل التطوعي من خلال لجان الزكاة ولجان رعاية المساجد وموظفي الأوقاف بشكل عام.
 
 
