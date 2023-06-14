"سرايا العقبة ووتربارك" تستعد لفتح أبوابها لموسم جديد في شهر يونيو مع أجمل التجارب والمغامرات المائية

الوكيل الإخباري - تستعد "سرايا العقبة ووتربارك"، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة وتجربة الأردن المائية التي على أصولها، لاستقبال ضيوفها مجدداً في العشرين من شهر يونيو للاستمتاع بأجمل التجارب والمغامرات المائية العائلية مع أكثر من 25 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً.

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وسيتمكن ضيوف المدينة الاستمتاع مرة أخرى بمجموعة واسعة من الألعاب والمرافق المائية التي تشمل العديد من التجارب العالمية المستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن، مثل وادي رم، والبتراء، ومدينة جرش وغيرها.

وسيستمتع الضيوف بمفاجآت وتجارب ترفيهية استثنائية مثل هضاب بيلا التي تنطلق بضيوفها بسرعة إلى الأسفل في تجربة تتحدى كل قوانين الجاذبية من أعلى نقطة في مدينة الألعاب المائية، ومنزلقة صياغة التي تنطلق بالضيوف إلى الأسفل حيث الظلام الدامس وسط رشقات الماء القادمة من كل مكان، وكهف العجائب الذي يتيح للضيوف الدخول في أنبوب مظلم لا يمكنهم فيه تحديد وجهتهم قبل اندفاعهم خارجه باتجاه الماء، وغيرها من الألعاب والمغامرات المائية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الضيوف من تذوق مجموعة واسعة من أشهى المأكولات والاستمتاع بالخيارات الترفيهية الحية التي تناسب جميع أفراد العائلة.



طرحت "سرايا العقبة ووتربارك"، البطاقة الموسمية، لتتيح للضيوفالمزيد من المرح والترفيه للاستمتاع بأروع المغامرات والتجارب المائية الاستثنائية.وسيحصل حاملو عضوية "البطاقة الموسمية" على خصومات ومزايا إضافية قيمة، بما في ذلك خصم بنسبة 20% على تجارب الطعام والشراب والتسوق. ويتعين على الضيوف الراغبين بالانضمام لعضوية "البطاقة الموسمية" شراء بطاقة العضوية القياسية مقابل 100 دينار، والاستمتاع بدخول غير محدود إلى مدينة الألعاب المائية حتى نهاية الموسم.



وسيستمتع ضيوف "سرايا العقبة ووتربارك" بأجواء ممتعة ومغامرات من خلال المجموعة المتنوعة من الألعاب والمرافق والمنزلقات المائية التي تناسب الضيوف من جميع الأعمار.ويمكن للضيوف من الصغار والكبار الاستمتاع بالتجربة كاملة خلال الصيف مقابل 20 دينار أردني شامل تذكرة دخول ليوم واحد للكبار، و15 دينار أردني شامل تذكرة دخول ليوم واحد للصغار، كما يمكن اضافة وجبة كومبو ومنشفة مقابل 5 دينار أردني إلى تذكرة الدخول ليوم واحد.



ولإضفاء المزيد من البهجة خلال الصيف، تقدم "سرايا العقبة ووتربارك"باقات قيمة للعائلات للاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائية، حيث يمكن للضيوف عند شراء الباقة العائلية،الاستفادة من مجموعة من المزايا وتشمل أربع تذاكر دخول، وهدايا من سوق السيق واستئجار الخزانة والمناشف، إضافة إلى وجبات كومبو تلبي جميع الأذواق، وفقًا إلى الباقة التي يفضلونها.



وتقع سرايا العقبة ووتربارك في قلب مدينة العقبة، وتعتبر الأكبر على مستوى المملكة إذ تمتد على مساحة 28,500 متر مربع. ومع إعادة افتتاح المدينة، سيكون الضيوف على موعد مع العديد من التجارب المائية الترفيهية خلال الموسم الجديد في قلب المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن.



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.