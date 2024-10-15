سلسلة Galaxy S24 تتوسع بإطلاق S24 FE لتجربة متميّزة تتيح قدرات الذكاء الاصطناعي في Galaxy لعدد أكبر من المستخدمين

الوكيل الإخباري- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن ‘Galaxy S24 FE’، الإضافة الأحدث إلى منظومة ‘Galaxy AI’، مقدمةً تجارب متميزة في الأجهزة المحمولة لعدد أكبر من المستخدمين.

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مدعومًا بمحرك ‘ProVisual’ المعتمد على الذكاء الاصطناعي وميزات ‘Photo Assist’ من ‘Galaxy AI’ ، يتميز ‘Galaxy S24 FE’ بإعدادات كاميرا متطورة تمكّن المستخدمين من إطلاق العنان لإبداعاتهم، ويُعد هذا الجهاز المثالي للألعاب أثناء التنقل مع شاشة ‘Dynamic AMOLED 2X’ بحجم 6.7 بوصة، وبطارية تدوم طويلًا بسعة 4,700 مللي أمبير، ومعالج قوي من سلسلة ‘Exynos 2400’ ، كما يوفر ‘Galaxy S24 FE’ أدوات الذكاء الاصطناعي المتميّزة من ‘Galaxy’ واتصالاً متكاملاً بالمنظومة لتعزيز التواصل والإنتاجية والإبداع، وكل ذلك في تصميم أيقوني محمي بواسطة نظام الأمان القوي ‘Samsung Knox’.



وقال سي يونغ لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير للهواتف الذكية في سامسونج للإلكترونيات: "نهدف إلى أن يتمكن الجميع من الاستفادة من ابتكاراتنا الأحدث في الأجهزة المحمولة، حيث يتيح 'Galaxy AI’ للمستخدمين تجربة مجموعة واسعة من المزايا الجديدة، ما يساعدهم على التواصل بشكل أفضل ويعزز قدرتهم على الإبداع والإنتاجية، ومع ‘Galaxy S24 FE’، نقدم الأداء القوي وقدرات الذكاء الاصطناعي المتميزة لسلسلة ‘S24’ لشريحة أوسع من المستخدمين".



أطلق العنان لإبداعك مع كاميرا وأدوات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يُتيح ‘Galaxy S24 FE’ للجميع التقاط صور وفيديوهات مذهلة بسهولة، حيث يتميز بكاميرا متطورة تتضمن عدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل وعدسة التصوير عن بعد telephoto بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكلاهما مدعوم بتقنية تثبيت الصورة البصري (OIS)، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل.



وترتقي إمكانيات نظام الكاميرا بفضل محرك ‘ProVisual’ الديناميكي من سامسونج، وهو محرك كاميرا مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعزز جودة الصور بشكل لافت، ويظهر محرك ‘ProVisual’ لأول مرة في سلسلة ‘FE’ ، حيث يعتمد على تقنية محسّنة تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير تفاصيل مذهلة بوضوح فائق الدقة:



•تعمل ميزة التصوير الليلي ‘Nightography’ مع معالجة إشارات الصور (ISP) بالذكاء الاصطناعي على تحسين الأداء في ظروف الإضاءة الخافتة، ما يتيح التقاط صور بورتريه ليلية بجودة لا مثيل لها.



•كما يتكامل محرّك Pro Visual مع مستشعر البكسل التكيفي بدقة 50 ميجابكسل في الكاميرا الواسعة، لتقديم جودة بصرية عند التكبير بمستويات 2x بالإضافة إلى التكبير البصري 3x، ويوفر التكبير المدعوم بالذكاء الاصطناعي جودة محسّنة للصور عند المسافات بين مستويات التكبير الرقمي.



•إلى جانب محرك ‘Object-Aware’ المصمم للتعرف على المشاهد وتحسين الألوان في وضع النطاق الديناميكي العالي (HDR) الفائق، ما يضمن صوراً وفيديوهات حيوية وأقرب إلى الواقع.



وعند بدء التحرير، تُضفي ميزات ‘Photo Assist’ حيوية على الأفكار، ومنذ إطلاقها على أجهزة سلسلة ‘Galaxy S24’ ، أصبح ‘Galaxy AI’ أداة لا غنى عنها في تحرير الصور وإبراز القدرات الإبداعية من خلال:

-ميزة التحرير التوليدي ‘Generative Edit’ التي تتيح إعادة ترتيب المشاهد من خلال إمكانية تحريك وإزالة العناصر، ما يمنح المستخدمين مساحة إبداعية أوسع.



-ميزة ‘Portrait Studio’ التي تحوّل صور السيلفي إلى رسوم كرتونية أو قصص مصورة أو لوحات مائية أو اسكتشات، ما يضفي لمسة فنية مميزة للملفات الشخصية على الإنترنت.



-ميزة اقتراحات التحرير ‘Edit Suggestions’ التي تتيح إزالة العيوب البصرية غير المرغوب بها، مثل الانعكاسات، بسهولة وسرعة بضغطة زر.



-وميزة التصوير الفوري بطيء الحركة ‘Instant Slow-mo’ التي تخلّد كل لحظة من اللحظات المهمة في الحياة بلمسة واحدة.



استعد للتحدي مع أداء فائق القوة

تتيح شريحة ‘Exynos 2400’ القوية تجربة ألعاب استثنائية، متوافقة مع الميزات المتطورة مثل تقنية تتبع الأشعة. وفي عالم تعتبر فيه السرعة والكفاءة في غاية الأهمية، يتميز ‘Galaxy S24 FE’ بعدة ميزات رئيسة للبقاء في طليعة المنافسة، بما في ذلك:



•تعمل غرفة بخار بحجم أكبر بنسبة 1.1x على تحسين التبريد، ما يساعد في الحفاظ على الأداء الأقصى لفترات أطول.

•بطارية بسعة 4,700 مللي أمبير والتي تتيح القدرة على الاستمتاع بجلسات لعب طويلة دون انقطاع.

•شاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع ‘Dynamic AMOLED 2X’ القابلة للتكيف، الأكبر على الإطلاق في سلسلة ‘FE’ مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة ورائعة.

•تقنية ‘Vision Booster’ والتي تعمل على تحسين الألوان والتباين لتوفير تجربة لعب واضحة ومريحة حتى في ظروف الإضاءة الساطعة."



تجارب Galaxy AI المتكاملة

يتضمن ‘Galaxy S24 FE’ نفس تجربة الذكاء الاصطناعي المتطورة الموجودة في سلسلة‘Galaxy S24’ ، حيث تم تصميمه لتعزيز الأداء والإنتاجية، وتبسيط التواصل، وزيادة الترابط، كما يوفر ‘Galaxy AI’ على ‘S24 FE’ أدوات تفتح آفاقاً جديدة، منها:

-ميزة ‘Circle to Search with Google’ التي تتيح إشباع الرغبة في الاستكشاف بسهولة غير مسبوقة، حيث تقدم نتائج بحث فورية عبر الضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية ورسم دائرة.

-ميّزة المترجم Interpreter والتي توفر إمكانية ترجمة المحادثات المباشرة، والمحاضرات، وأي نوع آخر من العروض بشكل فوري، حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

-ميزة الترجمة الفورية ‘Live Translate’ والتي تعمل على كسر حواجز التواصل أثناء المكالمات الهاتفية، وهي الآن تمتد لتشمل مجموعة من التطبيقات الشهيرة من مطورين آخرين.

-ميزة "المؤلف" ‘Composer’ من لوحة مفاتيح سامسونج والتي تعمل على إنشاء نصوص مقترحة بناءً على كلمات رئيسية بسيطة للبريد الإلكتروني والتطبيقات المدعومة من وسائل التواصل الاجتماعي.

-ميزة ‘Note Assist’ والتي تتيح تبسيط عملية تدوين الملاحظات، من خلال أتمتة التنسيق والترجمة، حيث يمكنك في تطبيق ‘Samsung Notes’، الحصول على نسخ صوتية، وترجمة، وتلخيص للتسجيلات الصوتية مباشرة، بالإضافة إلى إمكانية ترجمة النصوص في ملفات PDF وإضافتها بكل سلاسة.

تعزيز الاتصال وتأمين نظام سامسونج ‘Galaxy’

وتكتسب كل تجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ‘Galaxy’ مزيداً من الفائدة عند ربط ‘Galaxy S24 FE’ بنظام سامسونج الشامل للمحمول، حيث يقوم بنقل الملفات بسلاسة، وإعداد الشاشات الموسعة بسرعة، وينفذ الأفكار الإبداعية المعقدة بسهولة من خلال مدخلات بديهية. وفي هذه البيئة المتصلة للغاية لنظام سامسونج 'Galaxy’، يعزز ‘Galaxy S24 FE تجارب الإنتاجية والإبداع والكفاءة.



واستمرارًا للإرث الابتكاري لسلسلة ‘S’، يتمتع ‘Galaxy S24 FE’ بميزات أمان قوية ومتطورة، حيث يوفر نظام ‘Samsung Knox’، منصة الأمان متعددة المستويات في ‘Galaxy’ ، حماية للمعلومات الحساسة ويعزز الأمان ضد الثغرات من خلال أجهزة متكاملة، واكتشاف التهديدات بشكل فوري، ونظام حماية مشترك.



وتواصل سلسلة ‘S24’ التزامها في التصميم المستدام من خلال ‘Galaxy S24 FE’ الذي تم تصميمه ليكون أكثر كفاءة باستخدام موارد أقل من كوكب الأرض، حيث يتميز بتنوع واسع من المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك البلاستيك، والألمنيوم، والزجاج، والعناصر الأرضية النادرة في المكونات الداخلية والخارجية، كما أنه يدعم سبعة أجيال من تحديثات نظام التشغيل وسبع سنوات من تحديثات الأمان، ويأتي في عبوة مصنوعة من من ورق معاد تدويره بنسبة 100%.