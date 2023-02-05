شراكة الأولى من نوعها بين الشركة المعاصرة لتزويد المعدات وكلاء سيارات ام جي في الأردن و محفظة “Uwallet”وشركة “DuSave”

الوكيل الإخباري - تعد هذه الشراكة بمثابة برنامج ولاء لعملاء "ام جي " اذ ستقوم الشركة المعاصرة بتوزيع سوار الدفع الذكي بخاصية اللاتلامسية الخاصة بمحفظة UWallet على عملاء الشركة وعائلاتهم كجزء من المزايا الخاصة التي تقدمها الشركة لعملائها. اضافة اعلان



وأعرب الرئيس التنفيذي م. محمد عمر شاهين لشركة المعاصرة لتزويد المعدات وكلاء سيارات ام جي في الأردن ، عن سعادته بهذه الشراكة مع محفظة UWallet الرائدة في تقديم الخدمات المالية في المملكة، موضحاً أن هذه الشراكة ستسهل على عملاءنا محبي سيارات ام جي من خوض تجارب دفع إلكتروني متميزة إضافة إلى مكافأتهم بخصومات فورية من DuSave على الكثير من الخدمات والمنتجات، بالإضافة الى العديد من الخدمات التي تقدمها المحفظة الى عملائنا أيضاً.

وسيتمكن عندها عملاء إم جي من حاملي السوار الذكي من UWallet من الحصول على خصومات فورية على مجموعة واسعة من المتاجر والخدمات المتنوعة عبر UWallet بالتعاون مع DuSave التطبيق الذي يوفر نظام خصم لحاملي بطاقات UWallet من ماستركارد المرافقة للمحفظة.

وقال الرئيس التنفيذي لمحفظة UWallet الدكتور علاء نشيوات: "فخورون بهذا التعاون الذي نسعى من خلاله إلى ترجمة وتنفيذ خططنا الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في المملكة عبر توفير حلول مبتكرة ، ترسخ من كوننا أكثر المحافظ الإلكترونية ابتكاراً في السوق الأردني"، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة مع الشركة المعاصرة لتزويد المعدات وكلاء سيارات ام جي في الأردن يدعم من خطط المحفظة ويسهم في توسيع قاعدة عملائها المتنامية.

وأضاف الدكتور نشيوات أن UWallet ستواصل عقد الشراكات والاتفاقات مع مؤسسات وشركات محلية و دولية ضمن قطاعات متنوعة ومختلفة بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من العملاء من إجراء معاملاتهم المالية بسرعة وأمان.

بدوره، علق الرئيس التنفيذي لـ DuSave لؤي فؤاد الحمد: "يسعدنا أن نقدم من خلال هذه الشراكة الفريدة من نوعها العديد من الخصومات لحاملي السوار الذكي من UWallet ، ولعملاء إم جي من مجموعة واسعة من التجار، الأمر الذي سيثري تجارب التسوّق لديهم".

