شركة اكسبيريا للأنظمة الطبية توقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإنشاء أول منشأة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- وقّعت شركة اكسبيريا للأنظمة الطبية ، المزود الرائد للحلول الصحية في الأردن، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، لدعم تطوير أول منشأة خاصة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في الشرق الأوسط، وذلك في الأردن.



بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بإجراء وتمويل دراسة جدوى شاملة لتقييم الجوانب الفنية للمشروع، واستدامته البيئية والاجتماعية، ومدى توافقه مع المتطلبات التنظيمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في جذب استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، وتعزز بشكل كبير قدرات تشخيص وعلاج السرطان في الأردن والمنطقة الأوسع.



تتوافق هذه الاتفاقية مع برنامج الأردن الوطني الجديد لرعاية مرضى السرطان، والذي سيبدأ في عام 2026 ويقدم العلاج الممول من الحكومة لأكثر من 4.1 مليون مواطن.



ويمثل هذا المشروع نقطة تحول استراتيجية من خلال الشراكة بين شركة اكسبيريا للأنظمة الطبية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية (JAEC)، والتي تتيح الوصول إلى مفاعل البحوث والتدريب الأردني (JRTR) لإنتاج النظائر المشعة. سيقوم المفاعل بإشعاع المواد اللازمة لإنتاج النظائر، مما يضمن سلسلة توريد موثوقة ومتقدمة. ويضع هذا المشروع الأردن – الذي يحتضن أحد أحدث المفاعلات النووية البحثية المدنية في العالم – كمركز مستقبلي للابتكار في مجال المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية والتصدير في المنطقة.



وقال المهندس أحمد الشملة، المدير العام لشركة اكسبيريا للأنظمة الطبية "يعالج هذا المشروع تحديًا صحيًا إقليميًا بالغ الأهمية: العبء المتزايد للسرطان، والنقص في إنتاج النظائر التشخيصية والعلاجية محليًا من خلال بناء هذه المنشأة في الأردن، فإننا نستثمر ليس فقط في القدرات الوطنية، بل أيضًا في الأمل – لتوفير رعاية سرطانية أكثر فعالية، وفي الوقت المناسب، وبأسعار معقولة للمرضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط."



يُعد السرطان ثاني سبب رئيسي للوفيات في الأردن، حيث تم تسجيل نحو 14,900 حالة جديدة في عام 2024. وترتبط نحو 60% من نفقات الأدوية في الأردن بالاستيراد، بما في ذلك معظم المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، والتي تتأثر بشكل كبير بالتأخير ولا يمكن تخزينها. وستقوم المنشأة الجديدة بإنتاج نظائر حيوية مثل التكنيشيوم-99م، واليود-131، والتيربيوم-161، واللوتيتيوم-177، والتي تُستخدم في تشخيص وعلاج سرطانات الغدة الدرقية، والأورام العصبية الصماء، وسرطان البروستاتا. ويُقدّر العبء الاقتصادي غير المباشر للسرطان في الأردن بخسارة سنوية تصل إلى 3.1 مليار دولار أمريكي.



وقال أشرف مجاهد، رئيس قطاع التصنيع والزراعة والخدمات الإقليمي في مؤسسة التمويل الدولية:

"تؤكد هذه الاتفاقية التزام مؤسسة التمويل الدولية بتعزيز قطاع الرعاية الصحية في الأردن، وتحسين رعاية المرضى والوصول إلى العلاجات المبتكرة، وخلق فرص عمل. ومن خلال تقديم خبرتنا العالمية في دراسة الجدوى هذه، فإننا نساعد شركة اكسبيريا للأنظمة الطبية على إطلاق أول منشأة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في المنطقة، وجذب استثمارات جديدة، ووضع الأردن كمركز إقليمي في الطب النووي وعلاج السرطان."



وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو سوق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في الشرق الأوسط وأفريقيا من 713 مليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى نحو 1.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعًا بزيادة حالات الإصابة بالسرطان والطلب المتزايد على التشخيصات المتقدمة والعلاجات المستهدفة. حيث يعتبر هذا المشروع هو الاول الذي يعنى بالطاقة النووية واستخداماتها السلمية و يحضى بمشاركة البنك الدولي او احدى المؤسسات التابعه له مما يعكس التزامها الاستراتيجي بتطوير حلول صحية مبتكرة في الأسواق الناشئة.

اضافة اعلان