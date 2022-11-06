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الأحد، 06-11-2022 03:28 م

شركة الاتحاد لتزويد المعدات تشارك في فعاليات "مؤتمر ومعرض سوفيكس العسكري 2022"

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الوكيل الإخباري - شاركت شركة الاتحاد لتزويد المعدات، وكلاء سيارات هونشي الحصريين في المملكة، ضمن مؤتمر ومعرض سوفيكس العسكري، والذي عُقد في منطقة العقبة الاقتصادية يوم الأثنين، الموافق 1\11\2022.

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وجاءت المشاركة الأولى للشركة، من خلال عرض سيارة H9 الرئاسية الفاخرة، إضافةً إلى سيارة E-HS9 الكهربائية بالكامل، والحاصلة على 94 براءة اختراع، والتي تُعتبر أوّل سيارة كهربائية بحجم SUV الكامل من فئة السيارات الفارهة.
ومن جانبه أعرب م. محمد عمر شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد، عن أهمية المشاركة بمؤتمر ومعرض سوفيكس، التي جاءت للتوعية بالعلامة التجارية هونشي، المعروفة منذ خمسينيات القرن الماضي بصناعتها لسيارات الرؤساء والقادة الصينيين.

كما أشار شاهين إلى أنّ إقامة مثل هذا المعرض العالمي في العقبة سيعكس أثراً ايجابياً على المدينة في جميع المجالات، لا سيما إبرازها كمنطقة اقتصادية مميزة على المستوى الإقليمي.
من الجدير بالذكر أنّ معرض "سوفيكس" تأسس في عام 1996 بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، ويُعتبر من أهم المؤتمرات والمعارض العالمية المتخصصة في مجال تجهيز وتطوير معدات العمليات الخاصة والصناعات الدفاعية والأمن الداخلي، والذي يَجمع كِبار القادة العسكريين وصناع القرار وممثلي الحكومات من مختلف دول الشرق الأوسط والعالم.

 




 

 


 

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