4 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدينة غزة وخان يونس

الوكيل الإخباري- استُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، الاثنين، بعد قصف الاحتلال مدينة غزة، ومنتظري المساعدات جنوب خان يونس. اضافة اعلان





وأفادت المصادر الطبية في القطاع، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال حيّ تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال جنوب المدينة.



واستُشهد فلسطينيان وأُصيب عدد آخر، بعد إطلاق جيش الاحتلال الرصاص على عدد من منتظري المساعدات جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.