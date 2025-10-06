وزارة الزراعة توقف تصدير ثمار الزيتون الأخضر لموسم 2025

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن وقف تصدير ثمار الزيتون الأخضر لهذا الموسم، نظراً لانخفاض كميات الإنتاج المتوقعة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية داخل السوق المحلي.

واكد وزير الزراعة، صائب الخريسات، على حرص الوزارة المستمر على فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج الزراعي الأردني لما لذلك من أثر إيجابي على الميزان التجاري، وذلك تماشيا مع الظروف الإنتاجية الراهنة.



وبيّن أن القرار جاء بالتشاور مع الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، والجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، في ظل الانخفاض المتوقع في إنتاجية الزيتون هذا العام نتيجة التغيرات المناخية.