وزارة الزراعة توقف تصدير ثمار الزيتون الأخضر لموسم 2025

وبيّن أن القرار جاء بالتشاور مع الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، والجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، في ظل الانخفاض المتوقع في إنتاجية الزيتون هذا العام نتيجة التغيرات المناخية.
وأشار الخريسات إلى استمرار الوزارة في متابعة كميات الانتاج واتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لتوفير منتج زيت الزيتون للمستهلك بالجودة والسعر المناسب .
