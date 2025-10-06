الإثنين 2025-10-06 04:19 م
 

وزارة الزراعة توقف تصدير ثمار الزيتون الأخضر لموسم 2025

ثمار الزيتون
ثمار الزيتون
 
الإثنين، 06-10-2025 02:21 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن وقف تصدير ثمار الزيتون الأخضر لهذا الموسم، نظراً لانخفاض كميات الإنتاج  المتوقعة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية داخل السوق المحلي.

واكد وزير الزراعة، صائب الخريسات، على حرص الوزارة  المستمر على فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج الزراعي الأردني لما لذلك من أثر إيجابي على الميزان التجاري، وذلك تماشيا مع الظروف الإنتاجية الراهنة.


وبيّن أن القرار جاء بالتشاور مع الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، والجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، في ظل الانخفاض المتوقع في إنتاجية الزيتون هذا العام نتيجة التغيرات المناخية.


وأشار الخريسات إلى استمرار الوزارة في متابعة كميات الانتاج واتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لتوفير منتج زيت الزيتون للمستهلك بالجودة والسعر المناسب .

 
 
