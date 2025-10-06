كيف تدير إرهاق طفلك وفرط نشاطه عند العودة إلى المدرسة؟

الوكيل الإخباري- العودة إلى المدرسة قد تكون مرهقة للأطفال، لكنها فرصة لإعادة تنظيم حياتهم. إليك طرق فعالة لمساعدتهم على التكيف:

1. الروتين اليومي المنتظم

يساعد الروتين على تقليل التوتر ويمنح الطفل شعورًا بالأمان. احرص على:

أوقات نوم واستيقاظ ثابتة.

وجبات منتظمة.

أوقات محددة للعب والدراسة.



2. النوم الجيد

النوم الكافي (8–11 ساعة حسب العمر) ضروري لصحة الطفل.

اجعل النوم مبكرًا.

تجنّب الشاشات قبل النوم.

أضف أنشطة هادئة كقراءة قصة أو تمارين التنفس.

3. تقليل التحفيز الزائد

بعد يوم دراسي حافل، امنح الطفل وقتًا للهدوء:

قلّل وقت الشاشة.

شجّعه على الرسم، التمارين الخفيفة أو الاستماع لموسيقى هادئة.



4. تخفيف الضغط الدراسي

الواجبات الكثيرة قد تزيد من الإرهاق:

تفاوض مع المدرسة لتقليلها.

بدّلها بأنشطة بسيطة مثل القراءة.



5. بيئة منزلية داعمة

اجعل المنزل ملاذًا مريحًا:

تواصل مع الطفل بلطف.

شجّعه على التعبير عن مشاعره.

خصصوا وقتًا عائليًا ممتعًا معًا.



💡 ختامًا: التوازن بين الراحة والنشاط هو المفتاح لمساعدة طفلك على التكيف مع الدراسة واستعادة طاقته بثقة وسعادة.