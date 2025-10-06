فيسبوك يتيح ميزة "قفل الملف الشخصي" لحماية الخصوصية

لتفعيل الميزة:
عبر التطبيق: من صفحتك الشخصية، اضغط على النقاط الثلاث بجانب "إضافة إلى القصة"، ثم اختر "قفل الملف الشخصي".
عبر الويب: ادخل إلى صفحتك، اضغط على النقاط الثلاث أسفل صورة الغلاف، ثم اختر "قفل الملف الشخصي".
الميزة تعزز الخصوصية، ويوصى بمراجعة إعدادات الأمان وتفعيل المصادقة الثنائية للحفاظ على حماية الحساب.
-
أخبار متعلقة
-
تحول غير مسبوق.. إنستغرام تمنح مفاتيحها للمستخدمين
-
7 مفاهيم خاطئة عن نظام أندرويد تغيرت تماما في 2025
-
خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله
-
ماذا يعني اللون الأبيض لمنفذ "USB"؟
-
8 طرق يستخدم بها المحترفون ChatGPT لزيادة الإنتاجية
-
ميزة جديدة طال انتظارها في سناب شات
-
أدوبي تطلق تطبيق "Premiere" لتحرير الفيديو على آيفون وآيباد
-
عبر برمجيات خبيثة.. تطبيقات وهمية تتصدر نتائج بحث غوغل