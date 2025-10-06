الإثنين 2025-10-06 04:20 م
 

فيسبوك يتيح ميزة "قفل الملف الشخصي" لحماية الخصوصية

لابلاب
الإثنين، 06-10-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-  أطلق فيسبوك ميزة "قفل الملف الشخصي" التي تتيح للمستخدمين حماية معلوماتهم من الغرباء، بحيث لا يمكن لغير الأصدقاء رؤية الصور، المنشورات، القصص أو التفاصيل الشخصية.

لتفعيل الميزة:
عبر التطبيق: من صفحتك الشخصية، اضغط على النقاط الثلاث بجانب "إضافة إلى القصة"، ثم اختر "قفل الملف الشخصي".
عبر الويب: ادخل إلى صفحتك، اضغط على النقاط الثلاث أسفل صورة الغلاف، ثم اختر "قفل الملف الشخصي".


الميزة تعزز الخصوصية، ويوصى بمراجعة إعدادات الأمان وتفعيل المصادقة الثنائية للحفاظ على حماية الحساب.

 

 اليوم السابع 

 
 
