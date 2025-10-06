فيسبوك يتيح ميزة "قفل الملف الشخصي" لحماية الخصوصية

الوكيل الإخباري- أطلق فيسبوك ميزة "قفل الملف الشخصي" التي تتيح للمستخدمين حماية معلوماتهم من الغرباء، بحيث لا يمكن لغير الأصدقاء رؤية الصور، المنشورات، القصص أو التفاصيل الشخصية.

لتفعيل الميزة:

عبر التطبيق: من صفحتك الشخصية، اضغط على النقاط الثلاث بجانب "إضافة إلى القصة"، ثم اختر "قفل الملف الشخصي".

عبر الويب: ادخل إلى صفحتك، اضغط على النقاط الثلاث أسفل صورة الغلاف، ثم اختر "قفل الملف الشخصي".



الميزة تعزز الخصوصية، ويوصى بمراجعة إعدادات الأمان وتفعيل المصادقة الثنائية للحفاظ على حماية الحساب.