الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى مملكة السويد

الإثنين، 06-10-2025 03:23 م

الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، الاثنين، في زيارة عمل إلى مملكة السويد.

ويجري جلالة الملك، الثلاثاء، مباحثات في العاصمة ستوكهولم، مع جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد، كما يلتقي جلالته رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.


وتأتي الزيارة تجسيدا لعلاقات الصداقة التي تجمع الأردن والسويد، ولتعزيز التعاون في مجالات عديدة، فضلا عن بحث مستجدات المنطقة وسبل تحقيق السلام.


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
 
