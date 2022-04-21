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الخميس، 21-04-2022 10:17 ص

شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن - تطلق حملة للتبرع بوجبات مجانية واستضافة الأيتام خلال الشهر الفضيل

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الوكيل الاخباري - أطلقت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – استكمالاً لحملة من خير البلد لأهل البلد، واحتفالاً بحلول شهر رمضان المبارك؛ مبادرة خيرية لاستضافة الأيتام من المؤسسات ودور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ومن مختلف محافظات المملكة بعدد من فروع ماكدونالدز الأردن لتقديم وجبة الإفطار لهم وسط أجواء من الفرح والبهجة، وبحضور عدد من موظفي ومتطوعي ماكدونالدز الأردن.

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وخلال المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع جمعية "كلنا الخير" الأردنية، ومنذ الأيام الأولى لبداية الشهر الفضيل؛ تمت مخاطبة الجهات الرسمية التي عملت على تزويد السلسلة بقوائم أسماء وأعداد الأيتام التابعين لدور الرعاية المختلفة، ليقوم فريق عمل ومتطوعي ماكدونالدزالأردنوجمعية كلنا الخير بأخذ زمام المبادرة وتجهيز كل ما يلزم لنقل وإيصال الأيتام وترتيب تواجدهم وتقديم وجبة الإفطار لهم.


وبحسب القائمين على المبادرات الرمضانية من ماكدونالدز الأردن؛ فقد تم توزيع ما يزيد عن 10 آلاف وجبة مجانية بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية والخيرية، منها 2000 وجبة مجانية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ضمن مبادرة استضافة الأيتام.


يشار إلى أن شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تقدم نموذجاً فريداً لتطبيق المسؤولية المجتمعية، وتطلق في كل فترة أو موسم ما يتناسب والاحتياجات التي تتعلق به، مثل حملة الشتاء التي تطلقها في بداية الموسم، وأخرى تساهم في تجهيز المدارس والطلاب في موسم العودة إلى المدارس، المبادرات الخيرية الرمضانية والتي تتضمن توزيع الطرود الغذائية والوجبات المجانية وغيرها، بالإضافة إلى دراسة خاصة بالخدمات التي ستفيد الأسواق المحيطة واستحداث فرص عمل عند افتتاح فروع جديدة وغيرها.

 




 

 


 

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