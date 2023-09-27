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الأربعاء، 27-09-2023 11:10 ص

شركة ميناء حاويات العقبة تواصل خلال العام 2023 تنفيذ مبادرة "خطوة" لتمكين المجتمعات وتحسين وتطوير التعليم في العقبة

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي، عن إطلاقها وتنفيذها للسنة الرابعة على التوالي لمبادرة "خطوة"، التي تعنى بالمساهمة في تحسين جودة ومخرجات التعليم في مدارس العقبة، من خلال تعزيز البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في العقبة.

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وتعبر شركة ميناء الحاويات من خلال مبادرة "خطوة" عن التزامها الشديد بتأدية مسؤولياتها المجتمعية وتنفيذ برامجها التمكينية بصفة مستمرة؛ إرساءً لفعاليات الاستدامة، بما يتماشى مع تطلعاتها لتعزيز ازدهار المجتمع في العقبة من خلال خدمته والاستجابة لاحتياجاته وعبر المشاركة الفاعلة وذات الأثر.

 


وتنبثق مبادرة "خطوة" التي تركز على تأمين وإتاحة بيئة تعليمية محسنة ينعكس أثرها الإيجابي الدائم على الطلاب المستفيدين منها، من أحد أهم المحاور الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية الشركة للاستدامة، والمتمثلة في تنمية المجتمع وتمكينه.


وفي إطار نسخة العام الحالي من المبادرة، حرصت الشركة على تقديم المزيد من الموارد والأدوات التي تسهل العملية التعليمية؛ حيث قامت بتركيب 103 لوحاً من ألواح الكتابة البيضاء في 14 مدرسة، إلى جانب رفد 16 مدرسة بما مجموعه 52 خزان مياه لضمان توفير مياه شرب نظيفة للطلاب مع المساهمة في الحفاظ على الاستدامة البيئية عبر تقليل هدر المياه بمنع التسرب من الخزانات القديمة.


وفي سياق متصل، أطلقت الشركة نسخة 2023 من مبادرة "اكفل طالب" التي تنفذها بالتوازي مع مبادرة "خطوة"، والتي تأتي في إطار التزامها بتحسين فرص التعليم في العقبة وما حولها من المناطق المجاورة، وذلك بالشراكة والتعاون مع جمعية يد العون للإغاثة والتنمية، مقدمةً عبرها للطلاب الأقل حظاً المستهدفين 250 حقيبة مدرسية مجهزة بكافة المستلزمات المدرسية التي تغطي احتياجاتهم بالتزامن مع بداية العام الدراسي، وذلك كجزء من استثمار الشركة في مستقبل الطلبة الذي يعد مستقبل المجتمع.


وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، هارالد نايهوف: "نؤمن في شركة ميناء حاويات العقبة بأن دورنا يمتد لأبعد من حدود ميناء حاويات العقبة؛ حيث نواصل التزامنا بتعزيز ازدهار ونمو المجتمع المحلي في العقبة من خلال المبادرات الفعّالة وذات الأثر التنموي. وتبرهن مبادرة "خطوة" المستمرة على التزامنا تجاه دعم قطاع التعليم وفئة الطلاب، إلى جانب دعم جهود الحفاظ على البيئة، كما أننا نجسد من خلالها مواصلتنا بكل فخر لرحلتنا المتعلقة بإيجاد قيمة مشتركة وطويلة المدى في العقبة."


ومن جانبه، شكر عطوفة مدير التربية والتعليم لمحافظة العقبة، عودة الضرابعة، جهود شركة ميناء حاويات العقبة ودعمها المستمر لقطاع التعليم من خلال مبادرة "خطوة" التي يتم تنفيذها سنوياً بالتعاون مع المديرية، وتهدف لتحسين البيئة التعليمية من خلال إجراء التحسينات الضرورية في المدارس وتوفير المستلزمات الأساسية، بالإضافة لمبادرة "اكفل طالب" التي تساهم في تلبية احتياجات الطلاب ذوي الدخل المتدني عن طريق تزويدهم بالحقائب واللوازم المدرسية.


وتواصل شركة ميناء حاويات العقبة التزامها في إحداث فوارق إيجابية في محافظة العقبة، متطلعة قدماً لإطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة "خطوة"، والعمل مع شركائها وأفراد المجتمع المحلي لإثراء التجربة التعليمية للطلاب في العقبة.

 




 

 


 

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