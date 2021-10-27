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الأربعاء، 27-10-2021 09:48 ص

صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان يرتفع إلى 79.9 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من العام 2021

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الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2021، حيث نمت أرباح المجموعة الصافية بعد المخصصات والضرائب لتبلغ79.9 مليون دينار.

وقد تمكنت مجموعة البنك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 من تحقيق نتائج مالية متميزة مما عزز منقوة مؤشراتها الربحية الرئيسية، كما أدت جهود البنك المتواصلة في إدارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها الى ارتفاع  إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 1.4% لتصل الى 4.7 مليار دينار كما في 30أيلول 2021.

وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس الإدارة، عبدالإله الخطيب، أن البنك واصل أداءه القوي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، وقد كانت النتائج المتميزة التي تم تحقيقها ترجمة لجهود المجموعة المتواصلة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات، في ظل انخفاض أسعار الفوائد عالمياً وتأثر الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد باستمرارتداعيات تفشي وباء كورونا على مستوى العالم ككل.

وأضاف الخطيب أن مجموعة البنك استمرت باتباع سياستها المحافظة خلال التسعة أشهرالأولى من عام 2021، والمتمثلة بالإحتفاظ بمخصصات إضافية آمنة لمحفظة التسهيلات بهدف حماية البنك وتعزيز مركزه المالي في ضوء صعوبة المرحلة والظروف والتحديات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي.


من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن البنك واصل سياسته الملتزمة بالحفاظ على سلامة أصوله وجودتها مع الاستمرار في زيادة الكفاءة التشغيلية وإحكام السيطرة على التكاليف، مما أدى الى تحقيق نتائج مالية قويةعلى صعيد كافة الأنشطة التشغيلية الرئيسية للبنك.

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وأضاف الصفدي أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث ارتفع اجمالي حقوق الملكية بنسبة 2.5% ليبلغ 1.2 مليار دينار كما في 30 أيلول 2021، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.0% وبلغت نسبة السيولة 126% كما في 30 أيلول 2021، وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.


 




 

 


 

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