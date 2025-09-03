عطلة الخميس ترفع إشغال فنادق الـ 5 نجوم في البحر الميت

الوكيل الإخباري- قالت جمعية الفنادق الأردنية الأربعاء، إن هناك انخفاضًا في نسب الإشغال الفندقي في عمّان للأسبوع الأول من أيلول مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث تراجعت فنادق الخمس نجوم من 58% إلى 51%، والأربع نجوم من 47% إلى 36%، والثلاث نجوم من 49% إلى 42%.

اضافة اعلان



وبخصوص منطقة البحر الميت، أوضحت الجمعية أن نسب الإشغال شهدت تحسنًا، خاصة في فنادق الخمس نجوم التي ارتفعت من 42% إلى 47% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما تراجعت فنادق الأربع نجوم بشكل طفيف من 30% إلى 28%.



وأضافت الجمعية أن الارتفاع في إشغال فنادق الخمس نجوم بالبحر الميت يُعزى إلى عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، التي شملت يوم الخميس كإجازة رسمية، مما ساهم في زيادة الإقبال من الزوار المحليين وسياحة عرب 48، رغم التراجع الطفيف في فئات أخرى.



وفيما يخص مدينة البترا، أوضحت الجمعية أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في إشغال فنادق الخمس نجوم من 13% إلى 15%، وفنادق الأربع نجوم من 3% إلى 5%، إلا أن النسب لا تزال منخفضة للغاية مقارنة بعمّان والبحر الميت.