الخميس 2025-09-04 12:12 ص
 

عطلة الخميس ترفع إشغال فنادق الـ 5 نجوم في البحر الميت

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 03-09-2025 11:37 م

الوكيل الإخباري- قالت جمعية الفنادق الأردنية الأربعاء، إن هناك انخفاضًا في نسب الإشغال الفندقي في عمّان للأسبوع الأول من أيلول مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث تراجعت فنادق الخمس نجوم من 58% إلى 51%، والأربع نجوم من 47% إلى 36%، والثلاث نجوم من 49% إلى 42%.

اضافة اعلان


وبخصوص منطقة البحر الميت، أوضحت الجمعية أن نسب الإشغال شهدت تحسنًا، خاصة في فنادق الخمس نجوم التي ارتفعت من 42% إلى 47% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما تراجعت فنادق الأربع نجوم بشكل طفيف من 30% إلى 28%.


وأضافت الجمعية أن الارتفاع في إشغال فنادق الخمس نجوم بالبحر الميت يُعزى إلى عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، التي شملت يوم الخميس كإجازة رسمية، مما ساهم في زيادة الإقبال من الزوار المحليين وسياحة عرب 48، رغم التراجع الطفيف في فئات أخرى.


وفيما يخص مدينة البترا، أوضحت الجمعية أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في إشغال فنادق الخمس نجوم من 13% إلى 15%، وفنادق الأربع نجوم من 3% إلى 5%، إلا أن النسب لا تزال منخفضة للغاية مقارنة بعمّان والبحر الميت.


وأرجعت الجمعية هذا التراجع إلى ضعف الحركة السياحية الأجنبية في المدينة، حيث تعتمد المنشآت الفندقية فيها بشكل كبير على السياح القادمين من الأسواق الأوروبية والأميركية، الذين يشكلون النسبة الكبرى من زوار البترا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية اتفاقيات ونشاطات متنوعة لعدد من الجامعات

هل بدأ الكيان باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً لتحقيق أهدافه في القطاع ؟

خاص بالوكيل هل بدأ الكيان باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً لتحقيق أهدافه في القطاع ؟

ت

عربي ودولي تعاطف أممي مع باكستان نتيجة الفيضانات المميتة

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازدك الأميركي وانخفاض نفط تكساس

ا

أخبار محلية عطلة الخميس ترفع إشغال فنادق الـ 5 نجوم في البحر الميت

ل

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم برامج تدريبية في المحافظات

مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية

أخبار محلية الحكومة: المشاريع الإسرائيلية حول الضم مساس مباشر بمصالح الدولة الأردنية

ت

أخبار محلية بلدية الرصيفة تنفذ حملة لإزالة المخلفات والاعتداءات على خط السكة الحديدية



 
 





الأكثر مشاهدة