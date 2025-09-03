عطلة الخميس ترفع إشغال فنادق الـ 5 نجوم في البحر الميت

وبخصوص منطقة البحر الميت، أوضحت الجمعية أن نسب الإشغال شهدت تحسنًا، خاصة في فنادق الخمس نجوم التي ارتفعت من 42% إلى 47% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما تراجعت فنادق الأربع نجوم بشكل طفيف من 30% إلى 28%.
وأضافت الجمعية أن الارتفاع في إشغال فنادق الخمس نجوم بالبحر الميت يُعزى إلى عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، التي شملت يوم الخميس كإجازة رسمية، مما ساهم في زيادة الإقبال من الزوار المحليين وسياحة عرب 48، رغم التراجع الطفيف في فئات أخرى.
وفيما يخص مدينة البترا، أوضحت الجمعية أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في إشغال فنادق الخمس نجوم من 13% إلى 15%، وفنادق الأربع نجوم من 3% إلى 5%، إلا أن النسب لا تزال منخفضة للغاية مقارنة بعمّان والبحر الميت.
وأرجعت الجمعية هذا التراجع إلى ضعف الحركة السياحية الأجنبية في المدينة، حيث تعتمد المنشآت الفندقية فيها بشكل كبير على السياح القادمين من الأسواق الأوروبية والأميركية، الذين يشكلون النسبة الكبرى من زوار البترا.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقيات ونشاطات متنوعة لعدد من الجامعات
-
مراكز شبابية تنظم برامج تدريبية في المحافظات
-
الحكومة: المشاريع الإسرائيلية حول الضم مساس مباشر بمصالح الدولة الأردنية
-
بلدية الرصيفة تنفذ حملة لإزالة المخلفات والاعتداءات على خط السكة الحديدية
-
تربية لواء الكورة تناقش خطة النشاط الكشفي والإرشادي
-
الحكومة: المشاريع الإسرائيلية حول الضم مساس مباشر بمصالح الدولة الأردنية
-
الفايز يهنئ جلالة الملك بذكرى المولد النبوي الشريف
-
الجيش يطبق قواعد الاشتباك ويحبط محاولة تهريب مواد مخدرة