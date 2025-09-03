منصّة زين للإبداع تستضيف فعالية شركة “Elli Creators” حول صناعة المحتوى المؤثر

وهدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بأحدث المهارات والأدوات اللازمة لفهم عالم صناعة المحتوى والتأثير الرقمي، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تساعد الشباب على بناء حضور مؤثر على المنصّات الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.
وتخللت الورشة نقاشات تفاعلية وعروض عملية قدّمها خبراء وصنّاع محتوى، حيث شاركوا تجاربهم وخبراتهم في كيفية صناعة محتوى جذاب وفعّال قادر على الوصول للجمهور والتأثير به.
وتأتي استضافة المنصّة لهذه الورشة ضمن جهودها المستمرة لدعم الشباب وتمكينهم من تطوير مهاراتهم الإبداعية والرقمية في مختلف المجالات لا سيما الإعلام الرقمي.
