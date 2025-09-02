كابيتال بنك يواصل مسيرته في دعم الابتكار والابداع العلمي ويرعى فعاليات مبادرة "علماء الغد" 2025

الوكيل الإخباري- أعلن كابيتال بنك عن رعايته لمبادرة علماء الغد 2025، المبادرة الوطنية التي تهدف إلى تحفيز وتمكين الشباب الأردني في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ، وإتاحة الفرصة لهم لاستكشاف قدراتهم البحثية والابتكارية خارج إطار الصفوف التقليدية.

وتأتي هذه الرعاية في إطار التزام البنك بتمكين الشباب ودعم المبادرات الريادية التي تسهم في بناء اقتصاد معرفي متطور، حيث أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن دعم منصة علماء الغد يعكس التزام كابيتال بنك برعاية الإبداع العلمي وتعزيز فرص الشباب لابتكار حلول عملية للتحديات التي يواجهها المجتمع، موضحة أن الاستثمار في طاقات الأجيال الصاعدة يمثل أولوية استراتيجية للبنك، باعتباره ركيزة أساسية لبناء مستقبل اقتصادي مستدام يقوم على المعرفة والتكنولوجيا.



وأقيمت فعاليات المعرض الوطني لمبادرة علماء الغد في جامعة الحسين التقنية – مجمع الملك الحسين للأعمال، بمشاركة واسعة من الطلبة المبدعين الذين يعرضون ابتكاراتهم أمام نخبة من الأكاديميين والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وتُنفَّذ المبادرة بالتعاون مع السفارة الإيرلندية في الأردن ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة ولي العهد ومؤسسة الملكة رانيا، لتشكل نموذجاً ملهماً في تعزيز ثقافة البحث العلمي والإبداع بين الأجيال الصاعدة.



وتقوم المبادرة على أربعة محاور أساسية تشمل: البرامج التدريبية وجلسات الإرشاد، والمعرض الوطني، والمخيّم التدريبي، إلى جانب المشاركة الدولية في معرض BT Young Scientist & Technology Exhibition في دبلن – إيرلندا، الذي يمنح الفريق الأردني الفائز منصة عالمية لعرض إنجازاته ومنافسة أبرز العقول الشابة على مستوى العالم.