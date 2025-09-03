الخميس 2025-09-04 12:11 ص
 

ارتفاع مؤشر نازدك الأميركي وانخفاض نفط تكساس

الأربعاء، 03-09-2025 11:42 م
الوكيل الإخباري-   ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اليوم الأربعاء، 218 نقطة ليصل إلى 21497 نقطة أي نسبة ارتفاع 1.02 بالمئة.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 24 نقطة، ليتراجع إلى 45271 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 32 نقطة ليصل إلى 6448 نقطة.

إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، بأكثر من دولار ونصف ليتراجع الى 63.94 دولار للبرميل الواحد.
 
 
