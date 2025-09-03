ارتفاع مؤشر نازدك الأميركي وانخفاض نفط تكساس

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 24 نقطة، ليتراجع إلى 45271 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 32 نقطة ليصل إلى 6448 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، بأكثر من دولار ونصف ليتراجع الى 63.94 دولار للبرميل الواحد.
-
أخبار متعلقة
-
تعافي الأسهم الأوروبية مع استقرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل
-
النفط عالميا يهبط لكن لا يزال قرب ذروة شهر بفضل عقوبات أميركية
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد
-
أسعار الذهب تحطم رقما قياسيا جديدا
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
الذهب عالميا يحطم رقما قياسيا جديدا
-
انخفاض أسعار النفط عالميا