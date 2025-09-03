الأربعاء 2025-09-03 09:00 م
 

وكالة جيلي الأردن تطلق أحدث طرازات 2026 بحفل مميز في عمّان

جيلي الأردن تطلق مجموعة موديل 2026 بحفل مميّز
جيلي الأردن تطلق مجموعة موديل 2026 بحفل مميّز
 
الأربعاء، 03-09-2025 07:20 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت وكالة جيلي الأردن، يوم الأربعاء الماضي (27 آب)، مجموعة سياراتها الجديدة موديل 2026، بحفل مميّز جمع شركاء وإعلاميين وعددًا من عشّاق السيارات.اضافة اعلان


وتنوّعت السيارات المعروضة بين البنزين والكهرباء والهايبرد، لتؤكد جيلي حضورها القوي في السوق الأردني وتوفر حلول تنقّل تناسب جميع الاحتياجات. كما جددت الوكالة التزامها تجاه عملاء جيلي من خلال استمرار الكفالات السابقة وتوفير جميع قطع الغيار الأصلية بأسعار منافسة، إلى جانب تأكيدها على طرح موديلات جديدة بشكل دوري في السوق المحلي.

السيارات الجديدة جاءت بمواصفات عملية «Basic» وأسعار اقتصادية في متناول الجميع، مع استهلاك منخفض للوقود، ما يجعلها خيارًا ذكيًا لكل من يبحث عن سيارة موثوقة ومناسبة من حيث السعر والصيانة.

وتدعو وكالة جيلي الأردن جميع المهتمين والراغبين باقتناء سيارات جيلي الجديدة إلى زيارة معارضها في عمّان والمحافظات للتعرّف على العروض الخاصة والميزات المتنوعة التي تقدّمها الشركة لعملائها.


Image1_920253192018786027692.jpg
Image2_920253192018786027692.jpg
Image3_920253192018786027692.jpg
Image4_920253192018786027692.jpg
Image1_920253192033939905153.jpg
Image2_920253192033939905153.jpg
 
 
