الاحوال المدنية : لا رفع لرسوم جواز السفر

الوكيل الإخباري- كشفت دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن خدمة جواز السفر إلكترونيا أصبحت متاحة عبر تطبيق «سند»، حيث أصبح بإمكان المواطنين تجديد وإصدار جوازات السفر، وكذلك إصدار بدل تالف أو فاقد عبر «سند»، ويمكن للمواطن إصدار جواز السفر الالكتروني وكذلك التقليدي بدءا من الأسبوع الحالي من خلال تطبيق «سند»، وبذات الرسوم التي لم يطرأ عليها أي تغيير.

