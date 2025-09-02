الثلاثاء 2025-09-02 10:38 ص
 

الاحوال المدنية : لا رفع لرسوم جواز السفر

جواز سفر أردني
جواز سفر
 
الثلاثاء، 02-09-2025 10:04 ص

الوكيل الإخباري-كشفت دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن خدمة جواز السفر إلكترونيا أصبحت متاحة عبر تطبيق «سند»، حيث أصبح بإمكان المواطنين تجديد وإصدار جوازات السفر، وكذلك إصدار بدل تالف أو فاقد عبر «سند»، ويمكن للمواطن إصدار جواز السفر الالكتروني وكذلك التقليدي بدءا من الأسبوع الحالي من خلال تطبيق «سند»، وبذات الرسوم التي لم يطرأ عليها أي تغيير. 

وأكدت  أنه لا يوجد أي تعديل على رسوم إصدار الجواز الإلكتروني إذ تُستوفى نفس الرسوم المحددة في نظام رسوم جوازات السفر  ويضاف فقط بدل خدمة توصيل بقيمة ثلاثة دنانير لصالح شركة البريد الأردني، مقابل توصيل الجواز إلى العنوان المحدد من قبل المواطن أثناء تقديم الطلب.

 
 
