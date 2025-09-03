مراكز شبابية تنظم برامج تدريبية في المحافظات

الوكيل الإخباري- نفذت مراكز شبابية في محافظات المملكة، اليوم الأربعاء، أنشطة وبرامج تدريبية تهدف إلى تمكين الشباب وبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم.

ففي المزار الشمالي، اختتمت في مركز الشابات ورشة تدريبية بعنوان: "محاكاة الأعمال الصغيرة" ضمن برنامج "انهض مع اليافعين"، بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال، وقسم تمكين المرأة والشباب وتكافؤ الفرص ببلدية المزار، بمشاركة 27 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية 16-18 عاما.



كما اختتمت في مركز شباب الوسطية دورة في مجال الفنون التشكيلية، بعنوان: "الرسم على الفخار"، بمشاركة 20 يافعا من الفئة العمرية 12-15 عاما، وقدمها الفنان التشكيلي محمد العواودة.



وتضمنت الدورة فنون الرسم وتزيين الأواني الفخارية باستخدام تقنيات مختلفة تربط بين التراث الثقافي والحرف اليدوية المعاصرة.



وفي إربد، نظم مركز شباب بيت راس جلسة حول أهمية العمل التطوعي، بمشاركة 19 شابا ضمن الفئة العمرية من 12-16 عاما من منتسبي المركز.



وخلال الجلسة، تحدث المدرب أسامة طبيشات حول مفهوم العمل التطوعي وفوائده وأهدافه على الفرد والمجتمع المحلي.



وتطرق إلى شروط وآليات التقدم لجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، والحديث عن فئاتها ومعاييرها وأهدافها.



وفي الكرك، اختتم مركز شابات العدنانية معسكر "العمل التطوعي"، بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات في المركز من مختلف أنحاء المحافظة.



وتمثلت فعاليات المعسكر في عقد ورشات تدريبية حول مفهوم العمل التطوعي وأهميته في خدمة المجتمع، إضافة إلى أنشطة عملية في مجالات البيئة والنظافة العامة والعمل الجماعي، إلى جانب جلسات حوارية عززت قيم الانتماء والمسؤولية لدى المشاركات.



كما اختتم مركز شابات صرفا دورة تدريبية بعنوان: "إدارة الأزمات"، بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات في المركز من مختلف أنحاء لواء فقوع.



وقال مدير مديرية الكرك الدكتور يعقوب الحجازين إن الدورة تأتي في إطار حرص المركز على تزويد الشابات بالمهارات والمعارف اللازمة لتمكينهن من مواجهة التحديات والتعامل مع المواقف المختلفة بفاعلية.



وتحدثت المدربة دينا الشقور عن مفهوم الأزمة وأنواعها ومراحلها، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في إدارتها، وأفضل الممارسات للتعامل معها، فضلًا عن الفوائد التي تحققها الإدارة السليمة للأزمات.



واختتمت في الكرك فعاليات مشروع "قادة المستقبل" الذي نظمه مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، وبدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال مشروع "تمكين" لدعم المشاريع السياسية.



وقالت المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك، إسراء المحادين، إن المشروع يهدف إلى تمكين الشباب من أدوات العمل السياسي وبناء قدراتهم في مجال صياغة السياسات العامة، بما يتيح لهم عرض قضايا مجتمعاتهم أمام أصحاب القرار، ومناقشتها بشكل مباشر، بهدف الدفع نحو تبنيها والعمل على معالجتها.