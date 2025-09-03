الأربعاء 2025-09-03 02:05 م
 

وزير المالية الإسرائيلي: سنفرض السيادة على 82% من الضفة الغربية

وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
 
الأربعاء، 03-09-2025 01:07 م
الوكيل الإخباري-  هدّد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية كما جرى في قطاع غزة.اضافة اعلان


وخلال مؤتمر صحفي برفقة رؤساء مجالس المستوطنات، تحت عنوان "خطة فرض السيادة"، قال: "سنفرض السيادة الإسرائيلية على 82% من الضفة الغربية المحتلة".

وهاجم سموتريتش مؤتمر الأمم المتحدة والدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية، قائلًا إن ضم الضفة الغربية هو أداتنا لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل عبر الاعترافات الدولية.

وأوضح أن "إسرائيل تعارض بشكل مطلق إقامة دولة فلسطينية كونها تشكل خطرًا على أمنها، وأن هناك إجماعًا واسعًا على ضم الضفة الغربية، وقد حان الوقت لضمها والقضاء على خيار إقامة الدولة الفلسطينية".
 
 
