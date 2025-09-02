ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 70.9 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
-
