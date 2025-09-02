الثلاثاء 2025-09-02 07:42 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 02-09-2025 06:14 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، في التسعيرة الثانية، 80 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 70.9 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان

 


Image1_920252181343887283436.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المومني يبحث مع منظمة الصحة تعزيز التعاون في التوعية الصحية

أخبار محلية المومني يبحث مع منظمة الصحة تعزيز التعاون في التوعية الصحية

ا

أخبار محلية الأردن يشارك في اجتماعات "الاقتصادي والاجتماعي العربي"

صورة تعبيرية

أخبار محلية توضيح حول الأنواع الممنوعة من طلاء الاظافر في الأردن

ل

أخبار محلية ورشة تدريبية حول إدارة الأعمال الزراعية في إربد

ل

أخبار محلية وزير العدل يزور مديرية القضاء العسكري

ولي العهد يرعى إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان

أخبار محلية ولي العهد يرعى إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 248

عربي ودولي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 248

لأول مرة .. الكيان يكشف عن عملية برية للموساد في قلب بيروت سبقت اغتيال نصر الله

عربي ودولي لأول مرة .. الكيان يكشف عن عملية برية للموساد في قلب بيروت سبقت اغتيال نصر الله



 
 



الأكثر مشاهدة