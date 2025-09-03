بلدية الرصيفة تنفذ حملة لإزالة المخلفات والاعتداءات على خط السكة الحديدية

الوكيل الإخباري- نفذت بلدية الرصيفة، اليوم الأربعاء، حملة واسعة لإزالة المخلفات والطمم والاعتداءات على طول خط السكة الحديدية المار داخل حدود المدينة الذي يمتد لحوالي 7 كيلومترات.

وقال الناطق الإعلامي للبلدية محمد بن ختلان، إنه تم التنسيق مع مجلس الخدمات المشتركة في محافظة الزرقاء؛ لتنفيذ الحملة التي تستهدف إزالة كمية كبيرة من الطمم والنفايات، والاعتداءات المتمثلة بالأكشاك المخالفة، والحواجز التي تعيق السير على طول الخط وتشكل خطرا على حركة عربات القطار.