بنك الإسكان يرعى منتدى توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ويهدف المنتدى الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن إلى تعزيز كفاءة الأنظمة المالية والارتقاء بقدرتها على التنبؤ بالمخاطر المالية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وفقاً لسياسات موحدة تتم صياغتها عبر التعاون بين المؤسسات المالية العربية.
وجاءت رعاية البنك للمنتدى حرصاً على دعم الفعاليات التي تساهم في ارتقاء القطاع المصرفي وتعزيز متانته واستقراره، لا سيما المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي في ظل التحول الرقمي المتسارع في القطاع، نظراً للدور الذي تلعبه هذه التقنية في زيادة مرونة البنية التحتية المالية، والارتقاء بمنظومات الامتثال والرقابة، وابتكار الحلول لمواجهة التحديات في هذا المجال.
وسلط المنتدى الضوء على أحدث ممارسات الرقابة المالية وكشف الأنشطة المشبوهة ضمن عدة جلسات ناقشت مستقبل مكافحة الجرائم المالية، والأنظمة المالية الذكية وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني والمرونة الرقمية، والجرائم المالية الرقمية، ودور التقنيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتكنولوجيا التنظيمية والابتكار الإشرافي.
وتعد هذه الرعاية جزءاً من جهود بنك الإسكان في تعزيز الابتكار الرقمي من أجل بيئة مصرفية آمنة وموثوقة. علماً أن بنك الإسكان يطبق استراتيجية شاملة مبنية على أسس الحوكمة الرشيدة ومتوافقة مع معايير البنك المركزي الأردني والمعايير الدولية في إدارة المخاطر. وتتضمن جهود البنك: السياسات والإجراءات التشغيلية والإجراءات المتعلقة بالعملاء، والاستثمار في الأنظمة الرقابية المتطورة وأدوات تصنيف العملاء المتقدمة، فضلاً عن دعم الفعاليات وبرامج التوعية الداخلية والمجتمعية.
