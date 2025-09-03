سامسونج توسع نطاق عمل واجهة One UI لتشمل الأجهزة المنزلية وتوفر تجربة برمجية موحدة عبر مختلف الأجهزة

03:51 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن توسيع نطاق منصة One UI الخاصة بها لتشمل مجموعة أجهزتها المنزلية، بما يوفّر تجربة برمجية موحّدة وسهلة الاستخدام عبر الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الذكية. وفي إطار هذه المبادرة، ستتلقى الأجهزة المنزلية الذكية تحديثات برمجية لمدة تصل إلى سبع سنوات بعد إطلاقها، بدءاً من الأجهزة التي طُرحت في عام 2024 والتي سيتم تحديثها في أيلول المقبل.





وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة الأجهزة الرقمية لدى شركة سامسونج للإلكترونيات، جونغ سيونغ مون: "من خلال إدخال منصة One UI إلى الأجهزة المنزلية الذكية، نُعيد ابتكار طريقة تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا في منازلهم. ويضمن هذا التكامل اتساق التجربة لتكون طبيعية ومألوفة عبر جميع أجهزتنا".



تجربة برمجية موحدة عبر منتجات سامسونج

من خلال منصة One UI، تعمل سامسونج على توحيد تجربة الاستخدام عبر فئات منتجاتها المختلفة، بما يشمل الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية، وذلك عبر تطبيق عناصر تصميم ووظائف متناسقة. ويشمل ذلك التطبيقات والخدمات مثل Bixby و Gallery و Samsung TV Plus، التي أصبحت متاحة على شاشات متعددة لتمكين تفاعل سلس بين الأجهزة وتجربة مشاهدة أكثر سلاسة.



كما تم تعزيز اتصال الأجهزة عبر تطبيق SmartThings، الذي يدمج أجهزة المنزل ضمن منظومة موحّدة تتيح الوصول بسهولة إلى خدمات عملية مثل Family Care وPet Care و Home Care.



أما على صعيد واجهة الاستخدام الموحّدة، فسيحصل المستخدمون على مزايا واجهات مألوفة مثل Now Brief، التي تقدم معلومات مخصصة وذات صلة بنظرة سريعة. وتتيح هذه الخدمة لأفراد العائلة الوصول إلى محتوى مُنتقى بعناية، مثل تحديثات الطقس اليومية، وجداول العائلة، ووصفات مخصصة، بالإضافة إلى بيانات منزلية عملية كمعرفة الوقت المتبقي لانتهاء دورة الغسيل.



دعم برمجي لمدة سبع سنوات للأجهزة المنزلية الذكية

ستكون الأجهزة المنزلية من سامسونج المزودة بخاصية الاتصال عبر Wi-Fi مؤهلة للحصول على تحديثات برمجية لمدة تصل إلى سبع سنوات بعد إطلاقها، بدءاً من الطرازات التي طُرحت في عام 2024. ويجسّد هذا الالتزام حرص سامسونج على إطالة دورة حياة المنتجات، وتعزيز وظائفها، وضمان مستوى متقدّم من الحماية والأمان على مدى سنوات الاستخدام.



اعتباراً من أيلول المقبل.. تحديثات للأجهزة المنزلية الذكية التي طُرحت في 2024

ابتداءً من شهر أيلول، ستتلقى الطرازات المؤهلة التي أُطلقت في عام 2024 مجموعة من التحديثات البرمجية التي تعزز سهولة الاستخدام، والذكاء، ومستويات الحماية والأمان.



* أمان معزز: سيتم توسيع تطبيق حل الحماية الشامل Knox Matrix من سامسونج القائم على تقنية الـ"بلوك تشين" ليشمل الأجهزة المنزلية المزودة بخاصية الاتصال عبر Wi-Fi مثل الثلاجات، والغسالات والمجففات، وأجهزة التكييف، وأجهزة الصحة والسلامة والبيئة "EHS"، وأفران الحث (induction) المدمجة، التي أُطلقت في عام 2024. وستتم حماية هذه الأجهزة جميعها من خلال نظام Trust Chain، الذي يتيح للأجهزة المتصلة مراقبة الحالة الأمنية لبعضها البعض. أما الطرازات المزودة بشاشات، مثل الثلاجات المزودة بواجهة Family Hub أو شاشة بقياس 9 بوصات، وغسالات Bespoke AI المزودة بشاشة 7 بوصات، فستحصل أيضاً على مستويات حماية متقدمة مثل دعم Credential Sync وPasskey المشفرين. كما ستتلقى هذه الأجهزة أيضاً تحديث الأجهزة هذه بلوحة معلومات Knox Security المتوفرة في طرازات 2025، والتي تمكّن المستخدمين من متابعة الحالة الأمنية للأجهزة المتصلة بسهولة وفي الوقت الفعلي.



* ميزات أكثر ذكاءً: ستستفيد الثلاجات المزودة بواجهة Family Hub™ وشاشة بقياس 9 بوصات من تطوير تقنية AI Vision Inside المطبّقة على طرازات 2025، والتي أصبحت تدعم الآن التعرف على الأطعمة المُغلّفة المستخدمة بشكل متكرر، إلى جانب عدد أكبر من الأطعمة الطازجة. كما تمت ترقية Bixby لدعم Voice ID، ما يمكّنه من التعرف على أصوات المستخدمين وتقديم تجربة مخصصة على الأجهزة المشتركة. ويمكن للمستخدمين أيضاً تفعيل Bixby بسرعة وبشكل بديهي عبر النقر المزدوج على الشاشة.



* توسيع نطاق الخدمة: ستتوسّع خدمة Samsung TV Plus، المدعومة على الثلاجات المزودة بواجهة Family Hub، لتشمل كندا والبرازيل والهند إلى جانب الدول المدعومة أصلاً. كما ستدعم الغسالات المزودة بشاشة قياس 7 بوصات 8 لغات هندية إضافية، بما في ذلك البنغالية، والبنجابية والغوجاراتية.



* واجهة مستخدم محسّنة: سيأتي تصميم واجهة المستخدم One UI المُحدّث، الذي ظهر لأول مرة على طرازات 2025، إلى طرازات 2024 مثل الثلاجات، والغسالات، والأفران، وأجهزة الصحة والسلامة والبيئة "EHS"، ليوفر تجربة تنقّل بديهية وإعدادات مخصّصة لكل منطقة.



ومن خلال توسيع منصة One UI لتشمل مختلف فئات المنتجات، تحقق سامسونج رؤيتها لمنزل متكامل وذكي وآمن، حيث يتمكّن العملاء من الاستمتاع بواجهات مألوفة، وخدمات مخصّصة، وتحكّم متسق بغضّ النظر عن نوع الشاشة أو الجهاز.



لمزيد من المعلومات حول أحدث الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من سامسونج وابتكارات SmartThings، يرجى زيارة www.samsung.com.