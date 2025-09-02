"ماستركارد" و"زين كاش" تعلنان عن شراكة استراتيجية لدعم حلول الدفع الرقمي في الأردن

01:50 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744556 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "زين كاش" عن شراكة جديدة مع "ماستركارد" يهدف إلى تعزيز استخدام حلول الدفع الرقمي وتوسيع نطاق محفظتها من بطاقات الدفع في الأردن. وتسعى "زين كاش" من خلال هذا التعاون إلى تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة وسريعة مدعومة بخدمات ومنصات ذات قيمة مضافة، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة ويواكب تطلعات المستخدمين نحو تجارب مالية أكثر كفاءة وتطور. اضافة اعلان





ويتضمن التعاون تطوير بطاقات زين كاش المدفوعة مسبقاً وبطاقات الائتمان، إلى جانب تصميم حلول مالية مخصصة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يشمل التعاون دعم ماستركارد لإنشاء مركز الابتكار الخاص التابع لـ "زين كاش" في الأردن، والذي سيشكل منصة لتطوير خدمات ومنتجات دفع رقمية جديدة، من خلال توظيف الخبرات المشتركة للطرفين في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.



وبهذه المناسبة، قال سلطان كشورة، الرئيس التنفيذي لدى "زين كاش": "نعمل في "زين كاش" على توفير حلول دفع رقمية متطورة تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء وتسهم في تعزيز الشمول المالي في الأردن. ويسعدنا توسيع نطاق تعاوننا مع ماستركارد، لما يتيحه من فرص جديدة لتطوير خدماتنا في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتعدد العملات، والتجارة الإلكترونية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".



من جانبه، قال سعود سوار، المدير العام لماستركارد في السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق العربي: "نلتزم في ماستركارد بتسخير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لبناء منظومة دفع رقمية آمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام، تعزز من الشمول المالي، وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في المنطقة. ويجسد تعاوننا مع زين كاش، التي تعد من أبرز الشركات في قطاع التكنولوجيا المالية، رؤيتنا المشتركة لتعزيز استخدام الدفع الرقمي، بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الأردن".



وتوفر "زين كاش" منصة موثوقة وسهلة تمكن الأفراد والشركات إجراء معاملاتهم المالية وسداد التزاماتهم الشهرية بسهولة وأمان. وتشمل خدماتها الرئيسية: تحويل الأموال، والدفع الإلكتروني، وتسديد الفواتير، وشحن المحافظ الرقمية، ما يجعلها أحد أبرز مزودي حلول الدفع الرقمي في السوق الأردنية.



ومنذ انطلاقها عام 2011، رسّخت "زين كاش" مكانتها كواحدة من الجهات الرائدة في سوق البطاقات المدفوعة مسبقًا في الأردن، وأصبحت أكبر مصدر لبطاقات ماستركارد العابرة للحدود. وفي عام 2023، أطلقت الشركة بطاقات "ماستركارد وورلد"، و"بلاتينيوم"، و"ستاندرد"، لتُسجّل إنجازًا مميزًا لشركتها الأم "زين" كأول شركة اتصالات في المنطقة تُصدر بطاقات ائتمان.