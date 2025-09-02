"ماستركارد" و"زين كاش" تعلنان عن شراكة استراتيجية لدعم حلول الدفع الرقمي في الأردن

ويتضمن التعاون تطوير بطاقات زين كاش المدفوعة مسبقاً وبطاقات الائتمان، إلى جانب تصميم حلول مالية مخصصة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يشمل التعاون دعم ماستركارد لإنشاء مركز الابتكار الخاص التابع لـ "زين كاش" في الأردن، والذي سيشكل منصة لتطوير خدمات ومنتجات دفع رقمية جديدة، من خلال توظيف الخبرات المشتركة للطرفين في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.
وبهذه المناسبة، قال سلطان كشورة، الرئيس التنفيذي لدى "زين كاش": "نعمل في "زين كاش" على توفير حلول دفع رقمية متطورة تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء وتسهم في تعزيز الشمول المالي في الأردن. ويسعدنا توسيع نطاق تعاوننا مع ماستركارد، لما يتيحه من فرص جديدة لتطوير خدماتنا في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتعدد العملات، والتجارة الإلكترونية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".
من جانبه، قال سعود سوار، المدير العام لماستركارد في السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق العربي: "نلتزم في ماستركارد بتسخير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لبناء منظومة دفع رقمية آمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام، تعزز من الشمول المالي، وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في المنطقة. ويجسد تعاوننا مع زين كاش، التي تعد من أبرز الشركات في قطاع التكنولوجيا المالية، رؤيتنا المشتركة لتعزيز استخدام الدفع الرقمي، بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الأردن".
وتوفر "زين كاش" منصة موثوقة وسهلة تمكن الأفراد والشركات إجراء معاملاتهم المالية وسداد التزاماتهم الشهرية بسهولة وأمان. وتشمل خدماتها الرئيسية: تحويل الأموال، والدفع الإلكتروني، وتسديد الفواتير، وشحن المحافظ الرقمية، ما يجعلها أحد أبرز مزودي حلول الدفع الرقمي في السوق الأردنية.
ومنذ انطلاقها عام 2011، رسّخت "زين كاش" مكانتها كواحدة من الجهات الرائدة في سوق البطاقات المدفوعة مسبقًا في الأردن، وأصبحت أكبر مصدر لبطاقات ماستركارد العابرة للحدود. وفي عام 2023، أطلقت الشركة بطاقات "ماستركارد وورلد"، و"بلاتينيوم"، و"ستاندرد"، لتُسجّل إنجازًا مميزًا لشركتها الأم "زين" كأول شركة اتصالات في المنطقة تُصدر بطاقات ائتمان.
-
أخبار متعلقة
-
زين تطلق حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box” عبر تطبيقها الإلكتروني
-
فريق "إمكان الإسكان" ينفذ يوماً ترفيهياً لتعزيز استعداد الأطفال في قرى SOS الأردنية للعام الدراسي الجديد
-
سامسونج توسّع نطاق خدمة الإدارة عن بُعد للأجهزة المنزلية عالمياً لتعزيز تجربة العملاء
-
البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية " توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
-
مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظم بطولة "فورتنايت" على مستوى الشرق الأوسط
-
كابيتال بنك راعياً رئيسياً لمنتدى "توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
-
74 فرع لومي ماركت في خدمتك في محطات المناصير
-
سامسونج تكشف عن ‘Galaxy Buds3 FE’ بتصميم أيقوني وصوت محسّن ودمج مع تقنيات ‘Galaxy AI’