اتفاقيات ونشاطات متنوعة لعدد من الجامعات

الوكيل الإخباري- تواصل الجامعات الأردنية جهودها في بناء القدرات وتأهيل الطلبة لسوق العمل، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون، والمشاركة في مسابقات متخصصة، وعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية.

ففي جامعة اليرموك، وقع القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور موسى ربابعة، والمدير العام لشركة الدائرة الخضراء لصناعة البرمجيات المهندس علي العساف مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تأهيل وتدريب الشباب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل، وتمكينهم من الوصول إلى فرص جديدة من خلال المشاركة في منصة "هيرو تو زيرو سايبر".



وأكد الربابعة أهمية التعاون مع الشركات الأردنية الرائدة الهادفة إلى تطوير المجتمع، ودفع عجلة التنمية المستدامة فيه من خلال تأهيل الموارد البشرية وتنميتها وتطوير مهاراتها، مشيرا إلى التزام الجامعة بتزويد طلبتها بالمهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل.



بدوره، أعرب العساف عن سعادته بهذه الشراكة مع جامعة اليرموك التي تضم كفاءات أكاديمية وطلابية أثبتت تميزها في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتسعى لبناء قدرات طلبتها، وربطهم بأفضل الفرص.



ونصت المذكرة على استخدام المنصة لبناء قدرات الطلبة على المهارات الرقمية في قطاع الأمن السيبراني، وتأهيلهم من خلال إكسابهم المهارات والخبرات اللازمة التي تعمل على رفع مستواهم وربطهم بسوق العمل.



وفي الجامعة الهاشمية، فاز فريق طلابي من كلية الهندسة بالمركز الثالث في مسابقة "ذكاء اصطناعي اليوم لعمل الغد" التي نظمتها شركة Simera المتخصصة في توظيف المواهب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وقدم الفريق مشروعا مبتكرا استحق من خلاله الوصول إلى المراحل النهائية من المنافسة، قبل أن ينتزع المركز الثالث عن جدارة، ويحصل على جائزة مالية مقدارها 3500 دولار، وهي نفس قيمة الجائزة الممنوحة للفائزين بالمركزين الأول والثاني.



وبحسب بيان للجامعة، فإن المشروع يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات التوظيف الحديثة، حيث صمم برنامجا ذكيا يسهم في تحسين تجربة التوظيف للباحثين عن عمل وأصحاب الشركات، ويتميز بقدرته على تصفية (فلترة) السير الذاتية بشكل آلي، وتقديم توصيات للمتقدمين لتحسين محتوى سيرهم الذاتية، إلى جانب مساعدة لجان التوظيف في اختيار المرشحين الأنسب وإعداد أسئلة المقابلات الشخصية المخصصة لكل مرشح بناء على مهاراته وسيرته الذاتية.



إلى ذلك، وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا اتفاقية تعاون أكاديمي وتدريب مع شركة التقدم للصناعات الدوائية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وبما ينسجم مع توجه الجامعة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.



ووقع الاتفاقية نائب رئيس الجامعة الدكتور بشير الخصاونة، ونائب رئيس هيئة المديرين، رئيس مركز البحث العلمي في الشركة الدكتور السيد العربي سلام، بحضور عميد كلية الصيدلة الدكتور قصي البلص، ونائب العميد الدكتور أسامة الشقران.



وتنص الاتفاقية على توفير فرص تدريبية لطلبة برنامج البكالوريوس في التصنيع الدوائي والبيولوجي ضمن نظام الدراسات الثنائية الذي تطرحه كلية الصيدلة، بحيث يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي في مواقع العمل.



وأكد الخصاونة أن الاتفاقية تعكس حرص الجامعة على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الصناعي الدوائي لتمكين طلبتها من اكتساب مهارات عملية تسهم في رفع كفاءتهم وتعزز تنافسيتهم في سوق العمل.



من جهته، أكد العربي أن الشركة ستعمل على تسخير خبراتها وإمكاناتها لدعم الطلبة، وإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الدواء.



وفي جامعة الزرقاء، شارك رئيسها الدكتور نضال الرمحي في أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس إدارة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، الذي استضافته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مصر خلال الأيام الماضية، بمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات العربية.



وعلى هامش الاجتماع، وقع الدكتور الرمحي ورئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور نهاد محبوب اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريبي من خلال تبادل المصادر العلمية، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة، ودعم الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.



وأكد الرمحي أن مشاركة الجامعة في الاجتماع تأتي انطلاقا من إيمانها بأهمية الانخراط في المحافل العربية والدولية التي تعنى بتطوير التعليم والبحث العلمي، مشددا على أن الجامعة تسعى لتكون في طليعة المؤسسات الأكاديمية العربية المساهمة في إعداد الإنسان القادر على مواجهة تحديات المستقبل.



وأوضح أن الاتفاقية مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تجسد حرص الجامعة على بناء جسور تعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة، بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم والبحث العلمي، ويمنح طلبة وأكاديميي الجامعة فرصا واسعة للاستفادة من الخبرات المشتركة.