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الثلاثاء، 28-05-2024 01:47 م

صفوة الإسلامي و"نتورك إنترناشيونال" يوقعان اتفاقية تعاون مشترك لتوفير حلول دفع إلكتروني مبتكرة

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الوكيل الإخباري - أبرم بنك "صفوة الإسلامي" وشركة "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية تعاون مشترك، لتمكين البنك من تقديم حلول تقنية متطورة وآمنة للمدفوعات، تنطوي على أعلى المزايا التشجيعية التي تتماشى مع تطلعات متعامليه من تجار التجزئة ، لتقديم تسهيلات متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالاعتماد على قيمة الحركات السنوية المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع من البنك وبسقوف تمويل دوارة وأسعار تفضيلية.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار تركيز البنك على دعم متعامليه من التجار وأصحاب الأعمال الحرة بحلول دفع تلبي احتياجاتهم وتعزز كفاءة عملياتهم التجارية بما يضمن نمو أعمالهم، سيرفد البنك بالتعاون مع "نتورك إنترناشيونال" بأجهزة نقاط بيع مخصصة تتضمن العديد من الخدمات التي تشمل تسهيل الدفع على زبائنهم باستخدام كافة أنواع البطاقات المحلية والدولية، وقبول المدفوعات بأمان، مع خيار التحصيل الفوري للدفعات، والاستفادة من التقارير الدقيقة، وغيرها الكثير من الخدمات.

وتعقيباً على هذه الاتفاقية، علق رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك صفوة الإسلامي، نصفت طه: "فخورون بشراكتنا مع واحدة من كُبرى شركات حلول الدفع الرقمي في الأردن والمنطقة، ونتطلع بموجبها لتوفير منتجات وحلول مبتكرة لمتعاملينا الذين يتصدرون قائمة أولوياتنا، وإثراء تجاربهم معنا في الوقت الذي نعزز فيه القيمة المضافة لمنتجاتنا، وهو ما يحقق أهداف استراتيجيتنا للتحول الرقمي ومساهمتنا في تعزيز الشمول المالي."

ومن جانبه، علق المدير الاداري والإقليمي للاكتساب لمنطقة المشرق العربي لدى شركة "نتورك إنترناشيونال"، يزن الخاروف، على هذه الشراكة قائلاً: "سعداء بهذه الاتفاقية التي تعبر عن استراتيجيتنا الداعمة لخلق مجتمعات متوائمة مع حلول الدفع الإلكتروني المبتكرة والمتسمة بالأمان العالي والموثوقية الكبيرة، ويدعم جهودنا في تطوير رحلة التحول المالي والخدمي الرقمي في المملكة، بما ينعكس على أعمال المؤسسات وتجار التجزئة الذين نواصل اكتساب المزيد منهم بشكل مباشر وغير مباشر."

ويشار إلى أن هذه الاتفاقية تعد امتداداً لاتفاقية سابقة بين الطرفين، وفر بنك صفوة الإسلامي من خلالها وعبر التعاون مع شركة "نتورك إنترناشيونال" حلولاً تمويلية لشبكة عملاء شركة "نتورك إنترناشونال" من تجار وأصحاب محلات البيع التجارية ونقاط البيع الذين يستخدمون أجهزة دفع الشركة.

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