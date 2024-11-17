طيران الخليج و جورامكو توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات

ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي كامتداد للشراكة الحصرية طويلة الأمد بين طيران الخليج وشريكها الموثوق في مجال الصيانة الثقيلة، شركة "جورامكو"، والتي أجرت منذ عام 2009 أكثر من 250 فحصاً على طائرات أسطول طيران الخليج بنجاح من مقرها في عمّان.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، د. جيفري غوه، والرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري على هامش المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران 2024، إلى تعزيز قدرات الصيانة لشركة طيران الخليج من خلال استحداث هنجر طائرات جديد خاص بشركة طيران الخليج في البحرين، ليصبح مركزاً داخلياً لخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد، وذلك بالاستفادة من خبرة "جورامكو" الواسعة في هذا المجال، وبالاستناد إلى فرص تحسين أوجه التعاون الذي تطور بين الطرفين على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
وقال الدكتور جيفري غوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج: "يتمتع طيران الخليج بموقع يمكنه من تعزيز خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد التي يقدمها لأسطول الشركة بالإضافة إلى عملاء آخرين. وقد سعدت بزيارة جورامكو مؤخرًا وأرى أن هناك فرصًا لمزيد من التعاون في المستقبل؛ خاصة وأننا جميعًا نشهد زيادة في الطلب على الطاقة الاستيعابية في المجال".
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسعدنا أن نبرم مذكرة التفاهم الجديدة هذه مع شركة طيران الخليج، التي تعتبر من أهم شركائنا، متطلعين لأن نكون جزءاً من عملية استكشافها للفرص الاستراتيجية التي تتيح لها توسيع خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد. وإذ نتعاون في "جورامكو" مع شركة طيران الخليج في إطار شراكة مثمرة وموثوقة منذ العام 2009، فإننا لن ندخر جهداً لتعزيز هذه الشراكة والثقة بما يعود بالنفع والفائدة المتبادلة لكلينا."
-
أخبار متعلقة
-
جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ومنصة زين تُعلنان انطلاق فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 16
-
مجموعة أدوات تطوير البرمجيات الصحية الجديدة من سامسونج تدعم التقدم في ابتكارات الرعاية الصحية
-
هيونداي الأردن تحصل على المركز الأول في خدمات ما بعد البيع المتكاملة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
-
البنك العربي يرعى برنامج "شهر الطفل العربي" في متحف الأطفال الأردن
-
بنك الإسكان ينظم يوماً وظيفياً لطلاب المدارس بالتعاون مع إنجاز في فرع Iskan Young
-
"الأردنية للطيران” تقدم عروضاً خاصة للسفر إلى القاهرة بخصومات تصل إلى 50%
-
زين راعي الاتصالات الحصري لرالي باها - الأردن
-
التحول الرقمي والإنساني: رحلة الاتصال المؤسسي في الأردن خلال عام 2024 وما بعده