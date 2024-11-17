طيران الخليج و جورامكو توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات

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الوكيل الإخباري- وقعت شركة طيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها. وتضمنت مذكرة التفاهم تولي "جورامكو" مهمة تزويد شركة طيران الخليج بخدمات الصيانة و الإصلاح التي تحتاجها. اضافة اعلان





ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي كامتداد للشراكة الحصرية طويلة الأمد بين طيران الخليج وشريكها الموثوق في مجال الصيانة الثقيلة، شركة "جورامكو"، والتي أجرت منذ عام 2009 أكثر من 250 فحصاً على طائرات أسطول طيران الخليج بنجاح من مقرها في عمّان.



وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، د. جيفري غوه، والرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري على هامش المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران 2024، إلى تعزيز قدرات الصيانة لشركة طيران الخليج من خلال استحداث هنجر طائرات جديد خاص بشركة طيران الخليج في البحرين، ليصبح مركزاً داخلياً لخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد، وذلك بالاستفادة من خبرة "جورامكو" الواسعة في هذا المجال، وبالاستناد إلى فرص تحسين أوجه التعاون الذي تطور بين الطرفين على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.



وقال الدكتور جيفري غوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج: "يتمتع طيران الخليج بموقع يمكنه من تعزيز خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد التي يقدمها لأسطول الشركة بالإضافة إلى عملاء آخرين. وقد سعدت بزيارة جورامكو مؤخرًا وأرى أن هناك فرصًا لمزيد من التعاون في المستقبل؛ خاصة وأننا جميعًا نشهد زيادة في الطلب على الطاقة الاستيعابية في المجال".



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسعدنا أن نبرم مذكرة التفاهم الجديدة هذه مع شركة طيران الخليج، التي تعتبر من أهم شركائنا، متطلعين لأن نكون جزءاً من عملية استكشافها للفرص الاستراتيجية التي تتيح لها توسيع خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد. وإذ نتعاون في "جورامكو" مع شركة طيران الخليج في إطار شراكة مثمرة وموثوقة منذ العام 2009، فإننا لن ندخر جهداً لتعزيز هذه الشراكة والثقة بما يعود بالنفع والفائدة المتبادلة لكلينا."