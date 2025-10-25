ترامب عن غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما"

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجهود الحالية بشأن غزة تهدف إلى تحقيق "سلام مستدام"، مشيراً إلى أن قوة تحقيق الاستقرار في القطاع ستكون جاهزة "قريباً".

اضافة اعلان