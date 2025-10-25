السبت 2025-10-25 10:41 م
 

ترامب عن غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
السبت، 25-10-2025 10:25 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجهود الحالية بشأن غزة تهدف إلى تحقيق "سلام مستدام"، مشيراً إلى أن قوة تحقيق الاستقرار في القطاع ستكون جاهزة "قريباً".

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها على هامش لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، مساء السبت، إن قطر ستشارك في إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة إذا لزم الأمر.

 
 
