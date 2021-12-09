الوكيل الاخباري - أعلنت "أسترازينيكا" عن حصول عقار "إيفوشيلد" (Evusheld)، التركيبة التي تضم اثنين من الأجسام المضادة طويلة المفعول tixagevimab)/ cilgavimab) على ترخيص الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19، ومن المتوقع أن تتوفر الجرعات الأولى من العقار في غضون أسابيع.







وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد منحت عقار "إيفوشيلد" تصريح الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19 لدى البالغين واليافعين من عمر 12 عاماً وأكثر وممن تبلغ أوزانهم 40 كيلوغراماً أو أكثر ويعانون من ضعف متوسط إلى شديد في المناعة نتيجة حالة صحية أو لتناولهم أدوية مثبطة للمناعة، وقد لا يكتسبون استجابة مناعة كافية للقاح المضاد لكوفيد-19، إضافة إلى الذين لا ينصح بتطعيمهم باللقاح المضاد لكوفيد-19. وينبغي لمن يتلقون العقار ألا يكونوا مصابين حالياً بفيروس "سارس-كوف-2"، أو خالطوا مؤخراً شخصاً مصاباً بالفيروس.







وفي هذا السياق، قال الدكتور مايرون ليفين، أستاذ طب الأطفال والطب العام في كلية الطب بجامعة كولورادو في الولايات المتحدة، والباحث الرئيسي في دراسة PROVENT: "ما زالت مخاطر كوفيد-19 تهدد الملايين في الولايات المتحدة وحول العالم نظراً لعجز أجهزتهم المناعية عن توليد استجابة مناعية كافية، حتى بعد تلقي كافة الجرعات الموصى بها من اللقاح. ويسعدني اليوم أن أقدم عقار ’إيفوشيلد‘ لمرضاي كخيار جديد يمكن إعطاؤه بسهولة و من الممكن أن يوفر لهم حماية طويلة الأمد ويساعدهم على العودة إلى حياتهم اليومية دون قيود".







من جهته، قال ميني بانغالوس، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون أبحاث وتطوير المستحضرات الدوائية الحيوية لدى "أسترازينيكا": "نفخر بدورنا المحوري في مكافحة جائحة كوفيد-19، ويعد عقار ’إيفوشيلد‘ أول علاج بالأجسام المضادة يحصل على ترخيص الاستخدام في الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض الوقاية من أعراض كوفيد-19 قبل التعرض للفيروس، ويوفر حماية طويلة الأمد بعد تلقي جرعة واحدة فقط. ويتمتع عقار "إيفوشيلد" بالقدرة على تحييد جميع المتحورات السابقة لفيروس "سارس-كوف-2" حتى تاريخه، ونعمل حالياً على التأكد من فاعليته ضد متحور ’أوميكرون‘ الجديد بأسرع وقت ممكن. وأود في هذا المقام أن أتوجه بالشكر للمشاركين في التجارب السريرية والباحثين والعلماء والهيئات الحكومية وزملائنا في ’أسترازينيكا‘ الذين ساهموا جميعاً في تحقيق هذا الإنجاز على أرض الواقع".







من جانبه، قال الدكتور بريان كوفمان، الدكتور في الطب والحائز على شهاد الماجستير في الجراحة (متقاعد) والماجستير في التعليم، والشريك المؤسس ونائب رئيس جمعية سرطان الدم الليمفاوي المزمن: "من أبرز الأسئلة التي يطرحها المرضى باستمرار: ’متى يمكنني معانقة أحفادي مرة أخرى؟‘. وبصفتي طبيباً وشخصاً يعاني من ضعف الجهاز المناعي، آمل لعقار ’إيفوشيلد‘ أن يتوفر قريباً لجميع غير القادرين على الاعتماد على اللقاح لوحده لتوفير الحماية التي يحتاجون إليها".







ويمثل عقار "إيفوشيلد" مزيجاً من اثنين من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وطويلة المفعول، وهو العلاج الوحيد القائم على الأجسام المضادة الذي يحصل على ترخيص الاستخدام في الولايات المتحدة لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19، وتركيبة الأجسام المضادة الوحيدة التي تعطى للمرضى على شكل جرعة معدة للحقن العضلي (150 ملغ tixagevimab و150 ملغ cilgavimab).







ويعاني حوالي 2% من سكان العالم من المخاطر المتزايدة التي يفرضها عجز الجسم عن توليد استجابة مناعية كافية للتطعيم بلقاح كوفيد-19. 1-2. ويشمل ذلك مرضى سرطان الدم وأنواع السرطان الأخرى ممن يتلقون العلاج الكيماوي؛ ومرضى غسيل الكلى؛ والذين يتناولون الأدوية بعد عمليات زراعة الأعضاء أو الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة لإصابتهم بأمراض منها التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي.3-7







وتستند البيانات الأولية الداعمة لترخيص الاستخدام الطارئ لعقار "إيفوشيلد" إلى نتائج التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من دراسة العلاج الوقائي قبل التعرض PROVENT، والتي أظهرت انخفاضاً ملموساً (بنسبة 77% في التحليل الأولي، وبنسبة 83% في التحليل المتوسط على مدار ستة أشهر) في مخاطر الإصابة بأعراض كوفيد-19 مقارنة مع العلاج الوهمي (البلاسيبو)، مع الاستمرار بتوفير الحماية من الفيروس لمدة ستة أشهر على الأقل. ويتطلب التأكد من طول مدة الحماية الكاملة التي يوفرها عقار "إيفوشيلد" مزيداً من المتابعة. وعلاوة على ذلك، تدعم البيانات المستمدة من نتائج التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من دراسة العلاج بعد التعرض STORM CHASER والمرحلة الأولى من دراسة "إيفوشيلد" منح ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار "إيفوشيلد" الذي أظهر نتائج سلامة جيدة خلال التجارب السريرية.







عقار "إيفوشيلد" ومتحورات "سارس-كوف-2"



تهدف الدراسات الحالية إلى توفير المعلومات حول تأثير متحور "أوميكرون" الجديد (B.1.1.529) على عقار "إيفوشيلد"11،10. ومن بين تغيرات مواقع الالتصاق ذات الصلة بعقار "إيفوشيلد" والتي تم اختبارها حتى تاريخه، لم يظهر أي موقع قدرة على مقاومة التحييد الناجم عن العقار11،10. وتظهر النتائج المخبرية قدرة "إيفوشيلد" على تحييد المتحورات الفيروسية الناشئة الأخرى لفيروس "سارس-كوف-2"، بما فيها "دلتا" و"مو"10.







ويجري تطوير عقار "إيفوشيلد" بدعم من حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك التمويل الفيدرالي المقدم من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية؛ ومكتب السكرتير المساعد لشؤون الجاهزية والاستجابة؛ وهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم بالتعاون مع وزارة الدفاع؛ والمكتب التنفيذي للبرنامج المشترك للدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، بموجب العقد رقم: (W911QY-21-9-0001).







قال رامي اسكندر، رئيس شركة "أسترازينيكا" في منطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي: "يجسد حصول عقار "إيفوشيلد" (AZD7442 سابقاً) على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والذي يتيح استخدامه لأغراض الوقاية من مرض كوفيد-19، إنجازاً مهماً على المستوى العالمي. ونرحب بهذا الخبر والفرصة القيّمة التي يوفرها على صعيد دعم الاحتياجات غير الملباة للمرضى الأكثر عرضة للخطر. وقد بدأنا بالفعل بالتواصل مع هيئات الصحة المعنية في الأردن لتزويدها بأحدث الدلائل".







ومن ناحية أخرى، وافقت شركة "أسترازينيكا" على تزويد حكومة الولايات المتحدة بنحو 700 ألف جرعة من عقار "إيفوشيلد". وستكون هذه الجرعات الأولية متاحة مجاناً للمرضى المؤهلين كجزء من البرنامج الممول حكومياً. وستعمل الحكومة الاتحادية مع الحكومات المحلية على توفير العقار الجديد للأشخاص المؤهلين.







وتحقق "أسترازينيكا" تقدماً ملحوظاً في إجراءات الحصول على تراخيص الاستخدام الطارئ أو الموافقات المشروطة المحتملة حول العالم لاستخدام عقار "إيفوشيلد" لأغراض الوقاية من مرض كوفيد-19 وعلاجه.

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- حصل عقار "إيفوشيلد" على ترخيص الاستخدام الطارئ في مملكة البحرين، وننوه إلى أن العقار ليس مرخصاً بعد للاستخدام في دولة الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعُمان.

- عقار الأجسام المضادة الوحيد الذي يحصل على ترخيص الاستخدام في الولايات المتحدة للوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19



أظهرت بيانات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أن جرعة واحدة من العقار توفر فعالية عالية وطويلة الأمد للفئات الأكثر عرضة للخطر



