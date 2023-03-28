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الثلاثاء، 28-03-2023 12:37 م

فريق من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يفوز بالمركز الأول على المستوى المحلي في Uniway العالمية متأهلاً للمسابقة الإقليمية

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الوكيل الإخباري - فاز فريق من كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركز الأول على المستوى المحلي في مسابقة الأعمال الإبداعية العالمية Uniway.  متأهلاً  للمرحلة الإقليمية المنوي عقدها في مصر بتنظيم من شركة  Unilever.اضافة اعلان


وضم الفريق الفائز طلبة من نادي تحليل الأعمال؛ ياسمين صبارة، وسالي زعبلاوي، ونور الطاهر، بإشراف الدكتورة نور دامر.

وثمنت رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، النتائج التي حققها الفريق الفائز، حيث يترجم الطلبة المشاركون في المسابقات المحلية والعالمية المساقات الدراسية وكل معلومة يحصلون عليها وهم على مقاعدهم الدراسية إلى تطبيق عملي واقعي يحاكي متطلبات سوق العمل وأخر التطورات التي يشهدها .

ونوهت الدكتورة ابو الهيجاء، على أن هذه النتائج ما هي الا نتاج التشاركية والربط المباشر بين الجامعة والقطاع الصناعي، والتعرف على متطلبات سوق العمل وآخر التطورات في مجال تكنولوجيا الأعمال.

ومن جانبه، أعرب عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور جورج سمور، عن فخره بطلبة الكلية ومثابرتهم المتواصلة ليكونوا قادة الريادة في كافة المشاركات المحلية والعالمية، مشيراً إلى تأهل فريق الجامعة لتمثيل الأردن في المرحلة الإقليمية، والتي ستقام في جمهورية مصر العربية مطلع شهر أيار المقبل من بين ما يزيد عن 48 فريقا من مختلف الجامعات الاردنية.

ويذكر أن مسابقة Uniway ، تهدف إلى خلق تجربة تعليمية فريدة للطلبة والخريجين الجدد حول كيفية تطبيق المواد النظرية في العالم الحقيقي.

 




 

 


 

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