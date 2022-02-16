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الأربعاء، 16-02-2022 03:58 م

فندق الريتز – كارلتون عمّان يخطط لأن يكون الفندق الداعم اقتصادياً و اجتماعياً

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الوكيل الاخباري - مع اقتراب موعد افتتاحه الرسمي المنتظر خلال الأشهر القليلة القادمة من العام الجاري 2022، تتجه الأنظار نحو الآفاق الواعدة التي سيفتحها فندق الريتز – كارلتون عمّان أمام القطاع السياحي؛ إذ يُتوقع أن يلعب دوراً فاعلاً وأساسياً في إنعاش وتنشيط الحركة السياحية في المملكة، وعلى وجه الخصوص سياحة السفر الفاخر، وذلك في الوقت الذي تتركز فيه الجهود الوطنية خلال الفترة الحالية على إعادة قطاع السياحة لمستوياته لفترة ما قبل تفشي جائحة كورونا، والتي ساهم خلالها بما تقارب نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما جعله مكوناً هاماً من مكونات الاقتصاد الوطني.

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وفي ظل هذه الأهمية التي ينطوي عليها قطاع السياحة نظراً لأثر المضاعف السياحي الكلي الكبير؛ حيث فرص العمل الجديدة، وعائدات الاستثمار السياحي، وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى كالنقل والترفيه والتسلية، فإن الرؤى الطموحة لفندق الريتز – كارلتون عمّان كانت قد وضعت بما يعزز هذا الأثر ويرتقي بالمشهد السياحي عبرتأثيرات أعمال الفندق الإيجابية المباشرة وغير المباشرة.


خلق سلسلة من فرص العمل والاستثمار في تطوير القدرات وتنميتها
ومع استراتيجية خاصة للاستثمار في الطاقات البشرية وتطويرها، فقد دشن فندق الريتز – كارلتون عمّان عملية التوظيف لديه على نطاق واسع في وقت سابق، مغطياً عبرها مختلف المجالات التشغيلية، وموفراً عدداً كبيراً من فرص العمل المستدامة، وسط خطط لتضم قاعدة موظفيه لدى الافتتاح نحو 420 موظفاً وموظفة بما يشمل الوظائف والتخصصات على اختلافها، في حين تتجه الخطط لأن يوفر مشروع فندق وريزدنس الريتز – كارلتون في المملكة بأكمله ما يزيد على 500 فرصة عمل.


ولأنه يحرص على تعميق أثره، وكون التميز يعتبر أولوية قصوى لديه، فإن فندق الريتز – كارلتون عمّان، يرصد حصة استثمارية خصصها لتدريب وتطوير قدرات فريق عمله وتنميتها بشكل شامل ومستمر، وبما لا يقتصر على التدريب على متطلبات كل وظيفة، بل بما يمتد ليشمل تطوير المهارات الفنية والذاتية، والتدريب على المهارات الإدارية والقيادية، فضلاً عن إثراء المعرفة بإرث علامة الريتز – كارلتون وكل ما تقدمه من منتجات وخدمات، إلى جانب التدريب على إدارة الجودة الشاملة والصحة والسلامة العامة في بيئة العمل.


وفي سياق متصل، يعتزم فندق الريتز – كارلتون عمّان تنفيذ برنامج VOYAGE لتطوير القيادة العالمية الشهير، الذي يعد أحد برامج شركة ماريوت الدولية التطويرية، والذي يقوم على الاستثمار في المواهب من الأفراد المتميزين الذين يمتلكون قدرات قيادية استثنائية للمستقبل؛ حيث يتم تدريب هذه المواهب تدريباً مكثفاً لفترة زمنية تتراوح مدتها ما بين 12-18 شهراً، وذلك ضمن تخصصاتها التي تتنوع ما بين فنون الطهي، وعمليات تشغيل الغرف، وإدارة الفعاليات، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، فضلاً عن التدريب ضمن التخصصات الهندسية وإدارة الأرباح.

 

الانعكاسات والتأثيرات الإيجابية الواسعة لأعمال فندق الريتز – كارلتون عمّان على العديد من القطاعات ذات العلاقة


ولأن فندق الريتز – كارلتون عمّان يسعى لأن يكون رافداً فاعلاً للقطاع السياحي وللاقتصاد الوطني ككل، فإنه يلتزم التزاماً تاماً بمواصلة توفير الفرص الوظيفية المعززة بالفرص التدريبية الفعالة،سواء التي تختص بالأدوار الأساسيةلخدمات الضيافة التقليدية، أو تلك التي تختص بالأدوار الإدارية والمهارية الأخرى، ليسهم بالتالي في إثراء قدرات القوى العاملة المحلية بمنهجية ترفع سوية أدائها بما يمكّنها من تأدية دور عميق وفاعل، وذلك بما لا يقتصر على قطاع السياحة والسفر.


وإذ يحرص فندق الريتز – كارلتون عمّان على الاستفادة من التحالفات الفعالة مع الأطراف ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بأعماله، فإنه سيواصل السعي للانخراط بالشراكات على نحو واسع مع شبكة من الموردين المحليين الموثوقين، ليسهم بدعم قائمة طويلة من المؤسسات العاملة ضمن نطاق كبير من الأعمالمن مختلف أنحاء المملكة، عبر خلق فرص جديدة أمام الطلب على بضائع وخدمات تلك المؤسسات، وبالتالي إحداث تأثيرات أوسع على التنمية الاقتصادية.

 

وعلاوةً على ذلك، فإنه مع احتضان الفندق لمجموعة كبيرة ومتميزة من مرافق الطعام والترفيه، فمن المرجح أن يصبغ الفندق هذه القطاعات ومنها قطاع المأكولات والمشروبات بصبغته الإيجابية ويرتقي بها، مما سيسفر عن إنعاشها.


ويأتي دخول علامة الريتز – كارلتون للمملكة في الوقت الذي يمكن اعتباره مثالياً، كون الجهود الرسمية تركزحالياً بشكل متزايد على تعزيز سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وهي المكون الأكثر ربحية ضمن مكونات قطاع سياحة الأعمال، والذي من شأنه زيادة الإنفاق السياحي بنسبة كبيرة في العديد من القطاعات والصناعات، ساعية لتحويل هذه السياحة لوسيلة للانتعاش الاقتصادي.


وفي هذا السياق، فإن افتتاح الفندق وبدء عملياته، سيعزز من مكانة المملكة كوجهة مثالية للمؤتمرات والمعارض لما يتميز به من القاعات المخصصة لخدمة هذا الغرض، والتي تعتبر من بين الأفضل في العاصمة الأردنية، مُشكِلاً عنصراً جاذباً للشركات والمؤسسات الإقليمية والدوليةفي ظل الانتعاش الذي من المتوقع أن تشهده سياحة الأعمال خلال العام الحالي 2022 بعد أن كانت واحدة من أكثر قطاعات السياحة تأثراً بالوباء.


كذلك، سيكون لفندق الريتز – كارلتون عمّان نصيب كبير في تأمين مكانة مرموقة للمملكة على خارطة السفر الفاخر، وذلك بفضل قدرته على اجتذاب المسافرين المتميزين والأثرياء من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعني زيادة تدفق العملات الأجنبية التي تضيف قوة كبيرة للاقتصاد الوطني.


إن افتتاح فندق الريتز – كارلتون عمّان المرتقب، الذي يعتبر جزءاً من علامة ذات هوية عالمية عريقة، وتعرف بأنها أيقونة للرفاهية والإقامة المميزة والملاذ الفاخر، لا يشير للتجربة التي لن تنسى مع الفندق فقط، بل أنه يعكس حجم التأثيرات الإيجابية الشاملة والمستدامة التي ستلمسها المملكة بمجرد بدء التشغيل الرسمي.

 




 

 


 

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