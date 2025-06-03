بنك الاتحاد يتعاون مع ecolytiq و Visa لإطلاق أداة قياس البصمة الكربونية على تطبيقه البنكي

تعمل هذه الأداة على تزويد العملاء بنظرة عن بصمتهم الكربونية بناءً على حركات بطاقات القيد الفوري والبطاقات الائتمانية الخاصة بهم. تستخدم هذه الأداة بيانات محلية مصممة خصيصاً لكل دولة وتغطي مجموعة واسعة من أنماط الحياة، لتوفّر رؤى بطابع شخصي حول أنماط استهلاك العملاء وتأثيرهم البيئي، وبالتالي تمكّنهم من أخذ خيارات مسؤولة لمستقبل أكثر استدامة.
وعن هذا الإطلاق، قالت السيدة نادية السعيد، الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد: "نؤمن في بنك الاتحاد بأن الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير. ومن خلال تمكين العملاء من تصوّر التأثير البيئي لأنشطتهم، نأمل في تشجيعهم على اتخاذ خيارات أكثر مراعاة للبيئة بما يدعم الجهود العالمية للتخفيف من آثار التغيّر المناخي."
وأضاف ماريو مكاري، نائب الرئيس ومدير شركة فيزا بلاد الشام: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق منتجات Visa Eco مع بنك الاتحاد في الأردن. يجسد هذا التعاون التزامنا بالابتكار وتفانينا في تزويد عملائنا بحلول مالية مستدامة تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم. نتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي سيحدثه ذلك على عملائنا والبيئة".
وقال ديفيد ليز، المؤسس المشارك والمدير العام لشركة ecolytiq: "باعتباره البنك الرقمي الرائد في الأردن، يدرك بنك الاتحاد الحاجة إلى التكيف مع المستقبل من خلال الدور الذي يلعبه في إلهام سلوكيات أكثر استدامة. وتفخر ecolytiq بشراكتها مع بنك الاتحاد لتطوير أداة قياس البصمة الكربونية التي ستساعد في خلق مستقبل أكثر استدامة، مع تعزيز قيادتهم في منطقة المشرق العربي.
وبالإضافة إلى أداة قياس البصمة الكربونية، سيتمكن عملاء بنك الاتحاد من الوصول إلى مجموعة كبيرة من محتويات التعليم المناخي وإرشادات لحياة أكثر استدامة. يهدف هذا المحتوى إلى تعزيز أسلوب حياة واعي بالمناخ وتشجيع التحوّل الإيجابي في سلوكيات المستهلكين.
تؤكد هذه الشراكة على التزام بنك الاتحاد بالمسؤولية البيئية من خلال تسخير منتجاته وخدماته لدفع عجلة التجارة المستدامة. كما أنها تدعم جهود التحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع الأهداف العالمية لاتفاقية باريس والأهداف المحلية لمساهمات الأردن المحددة وطنياً.
نبذة عن بنك الاتحاد
بنك الاتحاد هو مؤسسة مصرفية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1987. تحتل مجموعة بنك الاتحاد مكانة بارزة في الأردن وتتكون من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. وفي عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي.
نبذة عن شركة Visa
Visa الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل Visa المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار.
نبذة عن شركة ecolytiq
تُمكّن ecolytiq المؤسسات المالية وعملائها من قيادة العمل المناخي. تعمل مجموعة منتجات ecolytiq على إثراء التجربة البنكية التقليدية بالمعلومات اللازمة لفهم التأثير البيئي للفرد، بالإضافة إلى رؤى وإجراءات مناخية مصممة للمساعدة في تقليل البصمة الكربونية للفرد بشكل ملموس. من خلال الشراكة مع المؤسسات المالية الرائدة مثل بنك الاتحاد وفيزا، تعمل ecolytiq عالمياً للاستفادة من بيانات الدفع لخلق تجربة بنكية أفضل وأكثر استدامة.
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