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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 22-07-2024 06:43 م

كابيتال بنك يحتفل مع الفائزين الخمسة الأوائل بالجائزة الكبرى لحملة التوفير "أولها ذهب وآخرها كاش"

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الوكيل الإخباري - عقد كابيتال بنك فعالية خاصة للإعلان عن الفائزين الخمسة الأوائل بالجائزة الكبرى الخاصة بحملة التوفير "أولها ذهب وآخرها كاش".

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هذا وقد تم تكريم الفائزين الخمسة الأوائل في شهر حزيران وتسليم الجائزة النقدية البالغة 100 ألف دينار لكل فائز، وهم؛ نوال محمد علي ابراهيم العقرباوي، وقسطندي توفيق قسطندي زخريا، ووفاء فوزي يوسف القسوس، وزياد أحمد حسن حويج، ومروان هيثم مروان المدني.


لمزيد من المعلومات حول الحملة والجوائز القادمة، يُرجى زيارة موقع كابيتال بنك الإلكتروني https://www.capitalbank.jo/ar/personal بالإضافة لإمكانية فتح حساب التوفير عن طريق التطبيق الخاص بالبنك.

 

 




 

 


 

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