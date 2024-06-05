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الأربعاء، 05-06-2024 08:46 ص

كريم رايدز تطلق فئة ”رحلات الموظفين“ في عمّان لاحتياجات التنقل اليومية من وإلى أماكن العمل

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الوكيل الاخباري - أعلنت كريم رايدز، الخيار المفضل في المنطقة لتسهيل التنقلات اليومية الموثوقة والمريحة والسهلة عبر تطبيق كريم المتعدد الخدمات، عن إطلاق فئة "رحلات الموظفين" “Office Rides” لتسهيل تنقلات الموظفين في العاصمة عمّان. وتهدف الخدمة إلى المساهمة في تسهيل تنقلات الموظفين اليومية، وذلك من خلال تقديم تجربة موثوقة ومرنة للتنقل من وإلى أماكن عملهم مع وجهات محددة. وتقدم باقات رحلات الموظفين توفير ما يقارب نسبته إلى 15%،  وبأسعار ثابتة لا تتأثر بعامل أوقات الذروة أو تقلبات الأسعار، ابتداءً من 26 دينار أردني لـ 20 رحلة صالحة لمدة 45 يوماً من تاريخ الشراء.

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ومع هذا الإعلان، فإن خدمة "رحلات الموظفين" ستكون متاحة للعملاء من وإلى وجهات محددة حسب طلبهم داخل عمّان، مع خطط للتوسع للمزيد من مواقع العمل لتعزيز تغطية العاصمة. هذا وقد تم تصميم خدمة "رحلات الموظفين" لمنح الموظفين تجربة خالية من التوتر أثناء تنقلاتهم من وإلى العمل، مع نفس المستوى من الموثوقية والراحة والتي اعتاد عليها العملاء من "كريم رايدز" في تنقلاتهم اليومية. 


وتعليقاً على هذا الإعلان، قال مدير عام "كريم رايدز" في الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت والمغرب، أنطونيو الأسمر: "نحن سعداء بإطلاق فئة "رحلات الموظفين" في عمّان، والتي تُعد خير دليل على التزامنا بفهم الاحتياجات المحلية وتقديم الحلول والخدمات المصممة لتلبية هذه الاحتياجات. و سيتمكن الموظفون عبر الخدمة الجديدة، من التنقل من وإلى مواقع عملهم بكل موثوقية وبأسعار معقولة، مع الاستمتاع بنفس مستوى الراحة التي اعتادوا عليها من كريم رايدز."

ويأتي إطلاق هذه الخدمة كجزء من جهود "كريم رايدز" الدؤوبة للابتكار المستمر، وتقديم مجموعة واسعة من خيارات التنقل التي يتم توفيرها محليًا لتلائم مختلف الاحتياجات. ويمكن للموظفين الآن استخدام فئة "رحلات الموظفين" الجديدة، كبديل لإيجاد سيارة على الطريق أو القلق بشأن العثور على مكان لاصطفاف خلال ساعات الازدحام الصباحية. وبدلاً من ذلك، يمكنهم طلب رحلة بكل سهولة وبضغطة زر واحدة، وهو ما يتيح لهم وقضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم وأحبائهم.


ومنذ انطلاقها في الأردن في 2015، تتوفر خدمات كريم للتنقل التشاركي اليوم في عمان، وإربد، والزرقاء. 

 

ويمكن للعملاء اليوم الإختيار من بين مجموعة من فئات الرحلات المتوفرة حاليًا وفقاً لاحتياجات تنقلاتهم، والتي تضم الفئة الاقتصادية (Economy)، الفئة الاقتصادية بسيارات واسعة (Economy Plus)، فئة التاكسي الأصفر (Taxi)، الخدمة بالساعة، وخدمة وادي رم. وتُعد "كريم رايدز" الخيار المفضل في الأردن للتنقل اليومي السهل والموثوق والمريح في المدن حول المملكة، وتوفير فرص اقتصادية مرنة للكباتن، وتسهيل الملايين من الرحلات داخل المدن وحولها. 


كيفية استخدام فئة "رحلات الموظفين":
1.قم بإطلاق تطبيق كريم.
2.اختر خيار "رحلات الموظفين" من القائمة الرئيسية.
3.قم بالبحث عن موقع مكتبك والتأكيد. 
4.قم بالبحث عن موقع منزلك والتأكيد.
5.قم بتأكيد تفاصيل الباقة والتأكيد.
6.يمكنك الآن استخدام خيار "رحلات الموظفين

 

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