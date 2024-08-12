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للعام الثالث على التوالي مركز ابتكار البنك العربي ضمن "أفضل مختبرات الابتكار المالية العالمية للعام 2024"

البنك العربي
البنك العربي




 

الإثنين، 12-08-2024 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   للعام الثالث على التوالي، صنفت مجلة غلوبال فاينانس العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك مركز ابتكار البنك العربي ضمن أفضل مختبرات الابتكار المالي العالمية كجزء من جوائز المجلة الخاصة بالمبتكرين للعام 2024.


وقد تم اختيار مركز ابتكار البنك العربي من قبل لجنة تحكيم عالميّة متخصّصة واستناداً إلى أبحاث مستقلة، بالإضافة إلى فريق من المحررين المختصين في المجلة والتي استندت في اختيارها إلى مجموعة من المعايير الأساسية في هذا المجال شملت؛ الجهود الريادية للمؤسسات المالية والتزامها في دعم وتطوير الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ومساعيها في تطوير الخدمات والحلول المصرفية التي تتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.


وفي تعليقه على هذا التكريم، قال إيريك موداف، نائب المدير العام للعمليات والأنظمة المصرفية في البنك العربي: "يجسد هذا التقدير العالمي حرص البنك المتواصل على تحفيز الابتكار داخل المؤسسة وخارجها من خلال توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية". وأضاف موداف: "إننا في البنك العربي نلتزم بتعزيز ثقافة الابتكار وتبني التكنولوجيا المالية بالتعاون مع شركائنا في هذا المجال وذلك لتطوير حلول مصرفية متطورة تلبي الاحتياجات المتغيرة لقاعدة عملائنا المتنوعة."


ومن الجدير بالذكر ان مركز ابتكار البنك العربي، تأسس في عام 2018 بهدف توفير بيئة تفاعلية محفزة للابتكار والعمل المشترك نحو تبني الأفكار الريادية في مجال التكنولوجيا المالية "فينتيك"، كما يهدف المركز إلى تشجيع الأطراف ذات العلاقة على التعاون من أجل المساهمة في تعزيز مفهوم العمل بأسلوب مبتكر؛ بما يتيح لموظفي البنك والشركات الناشئة العمل معاً نحو تحويل الأفكار إلى نماذج عمل أولية بشكل سريع وفعال.


وكان البنك العربي قد حصل في هذا العام على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المختلفة من جهات عالمية مرموقة، كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024 من مجلة (غلوبال فاينانس) Global Finance العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام التاسع على التوالي.

gnews

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