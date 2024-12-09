مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مريم لمكافحة السرطان

الوكيل الإخباري- وقعت مؤسسة الحسين للسرطان ممثلة بمديرها العام السيدة نسرين قطامش اتفاقية تعاون مع مؤسسة مريم لمكافحة السرطان ممثلة بمديرها العام السيد محمد حامد، التي تُعنى بمرضى السرطان الفلسطينيين في غزة، الضفة والداخل.



ممثلة بمديرها العام السيدة نسرين قطامش اتفاقية تعاون مع مؤسسة مريم لمكافحة السرطان ممثلة بمديرها العام السيد محمد حامد، التي تُعنى بمرضى السرطان الفلسطينيين في غزة، الضفة والداخل.

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