مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مريم لمكافحة السرطان

ممثلة بمديرها العام السيدة نسرين قطامش اتفاقية تعاون مع مؤسسة مريم لمكافحة السرطان ممثلة بمديرها العام السيد محمد حامد، التي تُعنى بمرضى السرطان الفلسطينيين في غزة، الضفة والداخل.
وتمثلت الاتفاقية بتنظيم أطر التعاون بين المؤسستين، بهدف تقديم أفضل الخدمات العلاجية لمرضى السرطان من قطاع غزة ودعم عائلاتهم، والتخفيف من معاناتهم، إضافة إلى الاهتمام بكل ما قد يحتاجونه بداية العلاج، بالإضافة للدعم النفسي لضمان إتمامها لرحلة العلاج بشكل جيّد.
بدورها أكدت السيدة نسرين قطامش على أهمية هذه الاتفاقية والتي تهدف إلى تخفيف المعاناة على مرضى السرطان من غزة وضمان وصولهم للعلاج الشمولي بدون أي تأخير.
من جانبه، أوضح السيد محمد حامد، أهمية توقيع هذه الاتفاقية في إنقاذ حياة مرضى السرطان في غزة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الضخم يحمل أهمية كبيرة، حيث يُعد خطوة أساسية في تسهيل عملية إخلاء المرضى بعد جهود مضنية وضخمة لتحقيق هذا الهدف الإنساني.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين المؤسستين لتوفير الرعاية الطبية الشمولية لمرضى السرطان بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص. والعمل معا لإنشاء برامج علاجية وتوعوية لدعمهم مما يساهم في تحسين نوعية الرعاية الصحية في المنطقة.
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