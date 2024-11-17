مجموعة أدوات تطوير البرمجيات الصحية الجديدة من سامسونج تدعم التقدم في ابتكارات الرعاية الصحية

'Sensor SDK': دعم تطوير خدمات الصحة من خلال تكنولوجيا الاستشعار المتقدمة
ويتيح 'Sensor SDK' للمطورين استخدام خوارزمية 'BioActive Sensor' المتقدمة من سامسونج على أجهزة'Galaxy Watch'، ما يمكّنهم من استكشاف قطاعات جديدة في خدمات الصحة وابتكار حلول متطورة. ويقوم 'BioActive Sensor' بقياس مجموعة متنوعة من المؤشرات الصحية، بما في ذلك معدل ضربات القلب، ودرجة حرارة الجلد، وتخطيط كهربية القلب(ECG)، وتحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية (BIA).كما يتضمن التحديث الجديد وصولاً دائماً إلى بيانات مستشعر Photoplethysmogram (PPG) بالأشعة تحت الحمراء (IR) ومستشعر LED الأحمر لأول مرة، ما سيساهم في تعزيز خدمات الصحة المرتبطة بمستويات الأكسجين في الدم (SpO2) لتحسين جودة النوم وغيرها. كما يتيح BIA المحسّن الآن قياسات إضافية تشمل المقدار والدرجة، إلى جانب المؤشرات الثمانية الحالية، مثل كتلة العضلات الهيكلية وكتلة الدهون في الجسم، لتوفير تحليل أكثر دقة لتكوين الجسم ومنح رؤى أعمق حول الصحة البدنية الشاملة.
'Data SDK': رؤى صحية شاملة تفتح آفاقاً جديدة في خدمات الرعاية الصحية
وابتداءً من تشرين الأول، ستتيح 'Data SDK' المضافة حديثاً للمطورين إمكانية استخدام بيانات صحية متكاملة تم جمعها من أجهزة متعددة، مثل 'Galaxy Watch' و'Galaxy Ring' والهواتف الذكية وحتى الأجهزة التابعة للشركات الأخرى، لابتكار حلول صحية رقمية متقدمة. ويوفر 'Data SDK' الوصول إلى المقاييس الصحية على تطبيق 'Samsung Health'، بما في ذلك النوم، والتمارين الرياضية، وضغط الدم، وتناول الطعام، ومستويات الجلوكوز في الدم، التي يتم تحليلها بواسطة خوارزمية متقدمة. هذه الرؤى المبسطة التي يولدها 'Samsung Health' تمكّن المطورين من تعزيز إنتاجيتهم عند تطوير خدمات الرعاية الصحية.
'Accessory SDK': رؤى صحية متكاملة من أجهزة صحية متنوعة في مكان واحد
كما يتيح 'Accessory SDK' للمطورين دمج أجهزة صحية تابعة لجهات أخرى، مثل أجهزة قياس ضغط الدم، وأجهزة اللياقة البدنية مثل حساسات الدراجات، وأجهزة مراقبة معدل ضربات القلب وحتى أجهزة مراقبة الجلوكوز وذلك عبر تطبيق 'Samsung Health'. ويسهل ذلك عرض معلومات الحالة الصحية في مكان واحد دون الحاجة إلى تشغيل تطبيقات منفصلة، ما يعزز تجربة سلسة ومبسطة ويوسع منظومة إدارة الصحة المتكاملة.
'Research Stack': تمكين المؤسسات البحثية لدعم قطاع الرعاية الصحية بشكل أكبر
'Research Stack' هو مشروع مفتوح المصدر يهدف إلى توسيع منظومة أبحاث الصحة الرقمية. ويوفر 'Research Stack' بيئة بحثية مرنة ومتعددة الاستخدامات من خلال تقديم مجموعة شاملة من الأدوات التي تشمل حزمة تطوير تطبيقات للأجهزة المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء، بالإضافة إلى بوابة ويب وخدمات خلفية لدعم جميع مراحل العملية البحثية، بدءًا من استقطاب المشاركين والاستبيانات إلى تتتبع التقدم ومراقبة النتائج. ويعتمد التحديث الأخير لـ 'Research Stack' على ملاحظات قيمة من المؤسسات البحثية وتجاربها في تنفيذ دراسات كبيرة ومعقدة. كما ستتضمن النسخة المقبلة 2.0 دمجاً مباشراً مع Sensor SDK وData SDK من مجموعة Health SDK Suite. وقد تم استخدام 'Research Stack' بالفعل من قِبَل مؤسسات رائدة كجزء من عملياتها البحثية، ما يعزز دعم سامسونج الدائم لقطاع الرعاية الصحية ويوفر للباحثين أدوات لإجراء دراسات أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ذات مغزى.
لمعرفة المزيد عن مجموعة أدوات ‘Samsung Health SDK Suite’ الجديدة، يُرجى زيارة: https://developer.samsung.com/health
-
أخبار متعلقة
-
طالبات "الملك عبدالله الثاني للتميز" و "وادي موسى" ينضممن لتحدي "الشباب الآن" لتنمية الإرث الثقافي
-
جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ومنصة زين تُعلنان انطلاق فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 16
-
طيران الخليج و جورامكو توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات
-
هيونداي الأردن تحصل على المركز الأول في خدمات ما بعد البيع المتكاملة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
-
البنك العربي يرعى برنامج "شهر الطفل العربي" في متحف الأطفال الأردن
-
بنك الإسكان ينظم يوماً وظيفياً لطلاب المدارس بالتعاون مع إنجاز في فرع Iskan Young
-
"الأردنية للطيران” تقدم عروضاً خاصة للسفر إلى القاهرة بخصومات تصل إلى 50%
-
زين راعي الاتصالات الحصري لرالي باها - الأردن